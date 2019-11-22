"Все вернут и извинятся": Коломойский разразился угрозами в адрес ПриватБанка

Украинский олигарх Игорь Коломойский пригрозил тем, что рабочие, которые протестуют напротив ПриватБанка, "могут зайти" в главный офис финансового учреждения.

"Я считаю, что, если ПриватБанк будет продолжать себя так вести, то рабочие могут и зайти в ПриватБанк", – заявил Коломойский. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший народный депутат Сергей Лещенко.

"МВФ, в отличие от ПриватБанка, знает, как оно сложится. Все придется вернуть обратно, и потом еще и извиняться", – подчеркнул он.

В частности, накануне Никопольский завод ферросплавов, принадлежащий Коломойскому, на аукционе купил право аренды парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре.

Речь идет о стоянке на 144 автомобиля. Цена, которую предложило предприятие олигарха, с небольшим запасом превысила максимальную ставку ПриватБанка – 1 млн грн.

С сентября возле банка шумно протестуют рабочие завода, мешая работе. Теперь это место на год официально закреплено за предприятием.

Никопольский завод ферросплавов требует, чтобы банк компенсировал заводу 21 миллион гривен. Эти деньги завод заплатил Нацбанку в счет займа, который до национализации Нацбанк дал ПриватБанку. Имущество завода выступало залогом по займу.

Принадлежащий Коломойскому завод купил право аренды парковки возле главного офиса ПриватБанка в Днепре

Как сообщал OBOZREVATEL:

21 декабря 2016 года ПриватБанк перешел в госсобственность. Государство получило 100% в его капитале, финучреждение было докапитализовано на сумму 116,8 млрд гривен.

В конце июня 2017 года Кабмин решил докапитализовать банк еще на 38,5 млрд гривен на основании предложений НБУ и заключения независимого аудитора – компании EY.

Международное детективное агентство Kroll установило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, а это привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 млрд долларов.

ПриватБанк в декабре 2017 года подал иск в Высокий суд Лондона к Игорю Коломойскому, Геннадию Боголюбову, а также к компаниям Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. и ZAO Ukrtransitservice Ltd., предположительно принадлежащих им.

В этот же период Высокий суд Лондона вынес постановление об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка во всем мире. Суд при этом обязал Коломойского раскрыть информацию обо всех своих активах ограниченному кругу лиц, непосредственно участвующих в рассмотрении дела. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 млрд долларов.

18 апреля Окружной административный суд Киева признал незаконной и отменил национализацию ПриватБанка. Таким образом, он удовлетворил иск экс-владельца финучреждения Игоря Коломойского к Национальному банку и Кабинету министров.

Позже ПриватБанк обжаловал решение Окружного админсуда Киева о незаконности процедуры национализации банка.

24 мая банк подал апелляционную жалобу по делу №826/13813/17 по иску бывшего акционера банка кипрской компании “ТрианталИнвестментс ЛТД” об отмене решения комиссии НБУ об определении перечня связанных с банком лиц.

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