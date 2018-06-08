RAB-тарифы в Украине: почему и когда цены на электроэнергию могут взлететь

В Украине еще в прошлом году разработали новую методику расчета тарифов облэнерго. В цену разрешили включать прибыль на существующие активы и на инвестиции. Такая система привела бы к значительному подорожанию услуг. После критики разработанной методики со стороны правительстве и профильных экспертов, в Нацкомиссии по вопросам регулирования в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) приняли решение отложить внедрение нового подхода. Задача уже нового состава комиссии – пересмотреть методику и завершить переход на RAB-тарифы в Украине.

OBOZREVATEL разобрался, когда и как могут заработать новые тарифы в Украине.

По старой методике прибыль компаний могут поднять до 17%

Переход на RAB-тарифы – рекомендация Еврокомиссии. Многие страны ЕС уже давно изменили методику расчета цен на услуги облэнерго. Главный плюс такого подхода – мотивация инвестировать деньги в модернизацию инфраструктуры. В Украине сети изношены примерно на 60%, а это значит, что если не инвестировать деньги на ремонт и замену инфраструктуры, уже в ближайшее время по всей стране могут возникнуть проблемы с поставкой "тока".

Новая методика позволяет владельцам облэнерго возвращать деньги, которые они потратили на сети. Так, если инвестировать миллиард, за счет повышения тарифа ежегодно можно возвращать определенный процент от этой суммы, а это десятки миллионов гривен. Идея состоит в том, чтобы за 7-9 лет вернуть потраченные деньги. Сама методика предполагает, что владельцы облэнерго получают прибыль не только на инвестиции (новые активы), но и на те активы, которые уже есть в их распоряжении.

Незадолго до введения RAB-тарифов изменили методику оценки "старых активов". В результате стоимость облэнерго значительно увеличилась. Так, если купили облэнерго, к примеру, за 1 млрд грн, то прибыль можно получать на актив стоимостью 1,5 -2 млрд грн.

И на старые, и на новые активы НКРЭКУ оценили в 12,5%. Таким образом, предприятия получили возможность заложить в тариф колоссальную прибыль. В первом варианте планировали на старые активы установить прибыль в 5%, а на новые – 12,5%. Но после, изучив практику европейских стран, приняли решение установить единую ставку.

12,5% установили, потому что на момент принятия решения учетная ставка НБУ была на таком уровне. То есть столько стоил капитал в Украине. На данный момент Нацбанк повысил ставку до 17%. И если методику, которую НКРЭКУ разработала в прошлом году, не изменят, то уже в ближайшем времени новый состав комиссии может утвердить в Украине тарифы облэнерго, которые в среднем будут в два раза выше действующих.

Стоит отметить, что RAB-тарифы не касаются непосредственно тарифа на "ток". Эта методика определяет стоимость услуг облэнерго – одна из составляющих конечной цены для украинцев.

"Сейчас новые члены комиссии (несколько дней назад состав НКРЭКУ полностью обновили. - Ред.) еще не разобрались во всех аспектах. Конечно, будет пересматриваться методика, ведется работа с Секретариатом энергетического сообщества ЕС, еще рано говорить о том, что и как будет внедрено", - рассказали OBOZREVATEL в НКРЭКУ.

К слову, в рекомендациях Секретариата говорится: "Необходимо учитывать влияние нормы прибыли RAB на общий уровень розничных цен. Разумная норма прибыли также рассматривается как ключевое условие качественного регулирования поставок". Украинскую методику – 12,5% прибыли и на старые, и на новые активы, в ЕС не поддерживают.

Что будет с тарифами на электроэнергию в Украине

Драйвером подорожания "тока" скорее всего станут не RAB-тарифы. И без них у комиссии есть все основания как минимум на 50% повысить стоимость электроэнергии. Подорожало топливо, девальвировала гривня, выросли цены на промышленную продукцию – все это создает основание для того, чтобы поднять тариф на электроэнергию для населения.

По подсчетам прошлого состава НКРЭКУ, экономически обоснованная цена – около 2,6 грн за кВт/час (украинцы платят в среднем 1,68 грн). С каждым месяцем себестоимость "тока" растет, поэтому избежать пересмотра тарифа в Украине не удастся.

Вопрос заключается в том, когда для украинцев повысят стоимость электроэнергии. Источники в комиссии говорят о том, что повышать цены будут скорее всего летом следующего года. Во-первых, к тому моменту, возможно, в Украине заработает рынок электроэнергии. Во-вторых, пройдут выборы, и политики не будут так болезненно воспринимать инициативы НКРЭКУ повысить коммунальные тарифы.

Важно учитывать, что подорожание "тока" приведет к росту цен на холодную воду (насосы работают на электроэнергии). Следом подорожает и горячая вода. Если планы правительства и НКРЭКУ удастся реализовать, то, скорее всего, в этом году для украинцев значительно подорожает газ (согласно подписанному с МВФ меморандуму), а уже в следующем году, по решению комиссии, может вырасти в цене и электроэнергия. Так как рост тарифа на голубое топливо украинцы полноценно почувствуют на своих кошельках только с началом отопительного сезона 2018/2019, чтобы смягчить удар, тариф на электроэнергию может вырасти только после окончания "теплого" сезона.