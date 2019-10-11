"Ущерб на 14 млрд": Россия раскрыла новые подробности по делу олигарха Фукса

В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха Павла Фукса в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен).
В частности, в пятницу, 11 октября, в Таганском суде Москвы решается вопрос о заочном аресте Фукса. Отмечается, что объявленный в международный розыск олигарх, который является владельцем компании "Мосситигрупп", нанес ущерб ООО "Олтэр", передает ТАСС.
"Все денежные средства были направлены на застройку жилого комплекса в Москве – 14 млрд рублей были перечислены на расчетный счет компании "Олтэр". Застройка доведена до конца", – сообщил адвокат олигарха Сергей Шенкнехт.
По его словам, инкриминируемое Фуксу преступление относится к периоду 2008-2015 годов.
"Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины", – резюмировал адвокат.
Компания "Мосситигрупп" участвовала в строительстве объектов в Москве и Киеве. В конце 2018-го "Москомстройинвест" сообщал, об уголовном деле о мошенничестве против ООО "Олтэр", которое строило ЖК Sky House на Мытной улице в Москве.
Компанию обвиняют в том, что с 2014 года она не исполняла обязательств перед дольщиками, а дом, который должен был быть сдан еще в 2011-м, достроен только на 90%.
На пике девелоперского бизнеса в 2010 году портфель проектов "Мосситигрупп" достигал 7 млн кв. м. Фирма строила в Москве два небоскреба – "Евразию" и "Империю", однако у нее начались проблемы с кредиторами – Сбербанком и Альфа-банком.
В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха Павла Фукса в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен)
ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:
Павел Фукс цинично реализовал аферу с паспортами. В нашем распоряжении оказались эксклюзивные документы, которые являются первым публичным доказательством наличия двойного гражданства у одиозного олигарха.
В августе 2018 года Фукс отсудил у коммунального предприятия "Киевметрополитен" около 2 млрд грн, завысив сумму исковых требований. Чтобы их выплатить, киевской подземке пришлось резко поднять стоимость проезда на 3 грн, из которых 2 грн с каждой поездки идут непосредственно в карман путинского миллиардера.
OBOZREVATEL обратился к президенту Владимиру Зеленскому с призывом остановить циничную аферу олигарха Фукса с киевским метрополитеном.
Государственная компания "Надра Украины" фактически подарила долю в газовом бизнесе российско-украинскому олигарху. В результате Украина потеряла сотни миллиардов гривен.
Фукса подозревают в прикрытии схем по отмыванию денег бывшим президентом Украины и в попытках вывести "деньги Януковича" из страны.
Олигарх подозревается в связи с криминальным авторитетом, который является одним из организаторов убийства экс-депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова.
Фукс попал под спецрасследование советника ФБР Роберта Мюллера. По данным американца, некоторые украинцы, которые были на инаугурации президента США Дональда Трампа, пытались предложить "мирные" планы и другие соглашения, совпадающие с интересами России.
Пытался въехать в Мексику по украинскому паспорту на основании визы США, которая была вклеена в его российский паспорт.
Фукс, который перебрался в Украину, может осуществлять свои махинации на ее территории под покровительством Кремля. Об этом идет речь в расследовании Al Jazeera.
После ряда резонансных публикаций в нашем издании Фукс начал давить на OBOZREVATEL и развернул черную дискредитационную кампанию против главы редсовета СМИ Михаила Бродского.
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