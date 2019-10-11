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11 октября • обновлено в 13:29
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"Ущерб на 14 млрд": Россия раскрыла новые подробности по делу олигарха Фукса

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В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха Павла Фукса в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен).

В частности, в пятницу, 11 октября, в Таганском суде Москвы решается вопрос о заочном аресте Фукса. Отмечается, что объявленный в международный розыск олигарх, который является владельцем компании "Мосситигрупп", нанес ущерб ООО "Олтэр", передает ТАСС.

"Все денежные средства были направлены на застройку жилого комплекса в Москве – 14 млрд рублей были перечислены на расчетный счет компании "Олтэр". Застройка доведена до конца", – сообщил адвокат олигарха Сергей Шенкнехт.

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По его словам, инкриминируемое Фуксу преступление относится к периоду 2008-2015 годов.

"Фукс с 2016 года не является гражданином Российской Федерации, а является гражданином Украины", – резюмировал адвокат.

Компания "Мосситигрупп" участвовала в строительстве объектов в Москве и Киеве. В конце 2018-го "Москомстройинвест" сообщал, об уголовном деле о мошенничестве против ООО "Олтэр", которое строило ЖК Sky House на Мытной улице в Москве.

Компанию обвиняют в том, что с 2014 года она не исполняла обязательств перед дольщиками, а дом, который должен был быть сдан еще в 2011-м, достроен только на 90%.

На пике девелоперского бизнеса в 2010 году портфель проектов "Мосситигрупп" достигал 7 млн кв. м. Фирма строила в Москве два небоскреба – "Евразию" и "Империю", однако у нее начались проблемы с кредиторами – Сбербанком и Альфа-банком.

В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха Павла Фукса в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен)

В России оценили ущерб от мошенничества одиозного олигарха Павла Фукса в размере 14 млрд рублей (5,3 млрд гривен)

ЧЕМ "ПРОСЛАВИЛСЯ" ПАВЕЛ ФУКС:

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Персона
Павел Фукс
Место
Украина
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Украинский Донбасс
Украинский Донбасс
Обоз, нам эта новость зачем???
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