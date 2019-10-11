"Слуга народа" захотела запретить продажу земли иностранцам

Народные депутаты от фракции "Слуга народа" предложили не допускать иностранцев к рынку земли до 2024 года.

В альтернативном законопроекте об обороте земель сельскохозяйственного назначения предлагается не допускать приобретения юрлицами, бенефициарами которых являются иностранцы, права собственности на соответствующие земельные участки. Об этом сообщили авторы документа во время брифинга в Верховной Раде в пятницу, 11 октября.

Одновременно с этим предусматривается введение дополнительных ограничений, связанных с концентрацией земли в одних руках.

"На уровне области концентрация уменьшена с 15% до 8%, на уровне ОТО есть дополнительное ограничение – не более 35%", – подчеркнул депутат от "Слуги народа" Николай Сольский.

Инициаторы законопроекта добавили, что при разработке нового документа было учтено, что есть более 1300 предприятий, которые уже занимаются сельскохозяйственным бизнесом.

Депутаты от фракции "Слуга народа" предложили не допускать иностранцев к рынку земли до 2024 года

Как сообщал OBOZREVATEL:

20 сентября Минэкономразвития опубликовало законопроект о рынке земли в Украине. Его собираются запустить уже осенью 2020 года.

Согласно документу, право собственности на сельхозземли смогут приобретать граждане Украины, юридические лица, зарегистрированные в Украине, территориальные общины и государство.

Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно. Речь идет как об аренде, так и о продаже.

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