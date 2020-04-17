Главная Новости
17 апреля • обновлено в 11:34
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Пылевая буря в Киеве ударит по урожаю: власти рассказали о последствиях

1.3т
Читать материал на украинском

Пылевая буря, которая накрыла Киев была вызвана ветровой эрозией почвы из-за отсутствия осадков и несет опасность как для людей, так и для растений.

Об этом рассказал депутат Киевского городского совета, глава постоянной комиссии по вопросам экологической политики Константин Яловой, передает UBR.

"Пылевая буря – необычное для Киева явление. То, что сейчас наблюдаем в Киеве и области – результат ветровой эрозии почвы. Это явление вызвано длительным отсутствием осадков, в том числе и снега зимой. Верхний слой почвы пересушен. Поэтому порывы ветра, которые составляют 7-12 метров в секунду, разносят верхний слой сухой земли на большие расстояния", – говорит Яловой.

Пылевая буря в Киеве ударит по урожаю: власти бьют тревогу

Facebook/Alexei Vesyoliy

По его словам, пылевая буря может привести к негативным последствиям как для сельского хозяйства, так и для зеленых насаждений в городе. Явление угрожает и здоровью киевлян.

К чему это может привести:

  • Навредить зеленым насаждениям. Ветер переносит частицы почвы, которые имеют иной состав, чем в зеленых зонах Киева, они более засолены. Это повлияет на рост деревьев и растений, для которых такой состав земли не подходит.

  • Снижению урожайности. Сельскохозяйственные земли пересушены, а ветер сдувает плодородный слой почвы.

  • Угрозе здоровью людей. Сейчас в воздухе повышенная концентрация мелкодисперсных частиц пыли. Также воздух может быть загрязнен химикатами, которыми обрабатываются поля.

Депутат отметил, что киевляне должны поберечься бури и пока оставаться дома.

"Пока пылевая буря не закончилась, советую всем жителям Киева, во-первых, по возможности оставаться дома. Во-вторых, плотно закрыть все окна до момента, когда ветер стихнет. И в-третьих, если есть необходимость выйти, то кроме маски наденьте еще и очки, чтобы пыль не попала в глаза", – посоветовал Яловой.

Как сообщал OBOZREVATEL, Киев и область в четверг, 16 апреля, накрыло густой пылью, сорвался мощный ураган.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все новости по теме "Погода в Киеве" на OBOZREVATEL.

Тема
Погода в Киеве
Место
Украина Киев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
1
Смешно
0
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Экономика

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 4662.

    Вылечились: 246. Умерли: 125.

  • В мире заболели более 2 миллионов человек, погибли – более 140 тысяч.

  • Карантин уже решили продлить до мая, транспорт могут запустить аж в июне.

  • ВОЗ предупредила об опасности пандемии для сотен тысяч детей.

  • Обнаружен скрытый симптом COVID-19 – слизь разрушает легкие за неделю.

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги