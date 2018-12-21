"Пузырь биткоина окончательно лопнул": аналитик спрогнозировал курс криптовалют на 2019-й 

Стоимость биткоина упала в пять раз по сравнению с максимумом годовой давности. В 2019-м ожидать роста самой популярной криптовалюты не стоит.

Об этом OBOZREVATEL заявил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. "Пузырь биткоина окончательно лопнул, сдулся в 5 раз с максимумов годовой давности. Какие-то движения цены вверх и вниз по-прежнему будут (вниз – с большей вероятностью). Ждать роста его цены в разы и рассматривать в качестве инвестиции я не рекомендую", – отмечает экономист.

Курс биткоина minfin.com.ua

Отметим, бывший экономист Международного валютного фонда Марк Доу закрыл свою короткую позицию по биткоину, открытую год назад, когда криптовалюта достигла исторического максимума в 20 тысяч долларов. Тогда он отмечал, что криптовалюта будет непрерывно дешеветь из-за высокой волатильности и других проблем.

Напомним, что ранее стоимость биткоина обвалилась до минимальной с октября 2017 года отметки в 4,5 тысячи долларов. С того момента популярная криптовалюта потеряла еще более 1 тысячи долларов. С небольшими отклонениями курс биткоина планомерно снижался с начала 2018 года, пока не достиг психологической для рынка отметки – годового минимума.

Как сообщал OBOZREVATEL, венчурный инвестор Тим Дрейпер уверен, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов к 2022 году.Председатель Комиссии по срочной биржевой торговле США (CFTC) Кристофер Джанкарло заявил, что у криптовалют есть будущее, но конкуренцию доллару и твердой валюте они не составят.