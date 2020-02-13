Путин положил глаз на Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск

Президент России Владимир Путин пытается восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза и теперь он предпринял новые усилия по покорению Беларуси.

"Ее президент Александр Лукашенко сопротивляется, но хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки", – пишет The Washington Post.

В частности, российский президент прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит экономика Беларуси, одновременно требуя выполнения союзного договора.

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"Лукашенко выставил напоказ свое сопротивление российскому давлению, купив танкер с нефтью у Норвегии. А госсекретарь США Майк Помпео проафишировал оказание ему помощи, посетив Минск 1 февраля и став первым главой Госдепартамента, который сделал это с 1993 года", – отмечают журналисты.

Одновременно с этим Помпео заверил Лукашенко, что американские производители энергии готовы поставить 100% необходимой Минску нефть по конкурентным ценам.

Российский президент прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит экономика Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL:

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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