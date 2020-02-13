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13 февраля • обновлено в 05:32
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Путин положил глаз на Беларусь: на Западе рассказали, как могут защитить Минск

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Президент России Владимир Путин пытается восстановить власть Москвы над бывшими республиками Советского Союза и теперь он предпринял новые усилия по покорению Беларуси.

"Ее президент Александр Лукашенко сопротивляется, но хотя он и не является привлекательным партнером для Запада, его попытка спасти свою страну заслуживает поддержки", – пишет The Washington Post.

В частности, российский президент прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит экономика Беларуси, одновременно требуя выполнения союзного договора.

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"Лукашенко выставил напоказ свое сопротивление российскому давлению, купив танкер с нефтью у Норвегии. А госсекретарь США Майк Помпео проафишировал оказание ему помощи, посетив Минск 1 февраля и став первым главой Госдепартамента, который сделал это с 1993 года", – отмечают журналисты.

Одновременно с этим Помпео заверил Лукашенко, что американские производители энергии готовы поставить 100% необходимой Минску нефть по конкурентным ценам.

Российский президент прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит экономика Беларуси

Российский президент прервал поставки субсидированной нефти, от которой сильно зависит экономика Беларуси

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск ищет замену российской нефти. Поисками новых поставщиков там занялись после того, как понесли убытки из-за налоговых льгот, которые Россия предоставила своим нефтезаводам.

  • 31 декабря 2019 года Лукашенко поручил завершить переговоры с Россией по нефти и задействовать нефтепровод "Дружба" для получения "черного золота" из альтернативных источников.

  • По итогам встречи Лукашенко и Владимир Путин признали, что объединению России и Беларуси в "союзное государство" мешают три группы вопросов – по нефти, газу и налогам.

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Автор
Владимир Путин, Александр Лукашенко, Виктор Калиненко
Место
Беларусь
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Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
Это фейк или в натуре?
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