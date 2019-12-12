Повышение прожиточного минимума в Украине: экономист прояснил ситуацию

Кабинет министров Украины сможет существенно увеличить прожиточный минимум не ранее 2021 года.

Об этом в эфире ObozTV заявил экономист Илья Несходовский, комментируя планы премьер-министра Алексея Гончарука удвоить прожиточный минимум – до 4200 грн.

"Увеличить они не смогут, потому что уже заложен показатель в государственном бюджете. Он рассчитан и определен, там будет рост три раза, но не втрое. Рост будет минимальным, всего на несколько процентов. Это предусмотрено", – отметил Несходовский.

Экономист напомнил, что 11 декабря президент Владимир Зеленский подписал закон о госбюджете, потому пересматривать его уже не будут.

"Это означает, что если и будет поднят прожиточный минимум, то только с 2021 года, а не 2020-го", – пояснил он.

Как объяснил эксперт, закон, который в среду был рассмотрен в Кабинете министров, призван "оторвать отдельные статьи расходов или показатели, которые необоснованно привязаны к прожиточному минимуму".

"Например, зарплата отдельных судей определяется по количеству размеров прожиточных минимумов, что, конечно, необоснованно. Есть и другие выплаты, необоснованно привязанные к прожиточному минимуму", – рассказал Несходовский.

"Но есть и выплаты, привязка которых абсолютно обоснована. Отвязывать их невозможно, это предусмотрено Конституцией. Например, Конституция прямо определяет, что размер минимальной пенсии не может быть меньше прожиточного минимума. Тут остается вопрос, потому что существенное увеличение прожиточного минимума автоматически приведет к существенному увеличению расходов Пенсионного фонда", – добавил он.

slavdelo.dn.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Прожиточный минимум с 1 января 2020 года увеличится на 162 грн и составит 2027 грн. С 1 июля – 2118 грн, с 1 декабря – 2189 грн.

Министерство соцполитики ранее разработало законопроект, который позволит увеличить прожиточный минимум и при этом не повышать расходы на социалку. В законопроекте хотят устанавливать оклады не в процентной или кратной зависимости к соответствующему прожиточному минимуму, а утверждать ежегодно в законе о Государственном бюджете на соответствующий год.

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