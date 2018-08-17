Проверки и крупные штрафы: в Украине серьезно взялись за экопродукты

В Украине появится механизм государственного контроля за деятельностью продавцов в сфере органического рынка, а также органов сертификации.

Как сообщает пресс-служба Минагрополитики, такая возможность появилась после принятия Закона "О главных принципах и требованиях к органичному производству, обороту и маркировке органической продукции".

Это значит, что будут проводиться проверки:

• органической продукции, чтобы на этот рынок не попали неорганические продукты;

• деятельности органов сертификации;

• деятельности операторов.

Производство и оборот органической продукции в стране будет контролировать отныне не только государство, но и органы сертификации.

"За введение в оборот или реализацию органической продукции без сертификата на юридических лиц предусмотрено наложение штрафа в размере восьми минимальных заработных плат (3723 грн одна минимальная зарплата. - Ред.), для физических лиц-предпринимателей - пять минимальных заработных плат. Если ориентироваться на минимальную заработную плату, установленную на 2018 год, то речь идет о 29 784 грн и 18 615 грн соответственно", - говорится в сообщении.

Вместе с тем для органов сертификации предусмотрено наложение штрафа в размере от пяти до двадцати четырех минимальных заработных плат.

Владельцы торговых марок, которые имеют надписи: "органический", "био-", "эко-" могут использовать их на протяжении 18 месяцев после вступления в действие Закона об органическом производстве.

После 2 февраля 2020 года использование таких надписей возможно исключительно при наличии действующего сертификата, выданного субъектом, внесенным в Реестр органов сертификации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 июля Верховная Рада Украины приняла законопроект об урегулировании порядка маркировки пищевых продуктов и введении штрафов за предоставление недостоверной информации на упаковке.