С Крымским мостом новые проблемы: жизни людей под угрозой, в России бьют тревогу

Крымский мост – гордость российского президента Владимира Путина – неоднократно ставал предметом критики со стороны специалистов. Аргументация в пользу отказа от строительства объекта вполне обоснована, ведь приводилась масса доказательств того, что Крымский мост – это инженерная катастрофа, которая может привести к гибели людей.

Но оккупанты не обращали внимания на доводы специалистов, и сейчас мы наблюдаем картину, когда проблемы возникают одна за другой. Главное тому доказательство – железнодорожный пролет, запуск которого постоянно откладывается, и причиной тому являются бесчисленные нарушения в ходе строительства объекта. А на поддержание рабочего состояния в свою очередь идут огромные деньги.

Что происходит с Крымским мостом сейчас и какие его дальнейшие перспективы – разбирался OBOZREVATEL.

Мост движется

В ноябре месяце 2018 года Министерство по вопросам временно оккупированных территорий опубликовало снимки спутника на которых видно, что со стороны Крымского полуострова зафиксированы объекты с вертикальными смещениями со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие). При этом в центральной части моста — повышение арки железнодорожного сообщения со скоростью до 30 миллиметров в год. Арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.

Смещение Крымского моста МинВОТ

В интервью OBOZREVATEL глава ведомства Вадим Черныш подтвердил данные расчеты и сообщил, что ситуация будет только ухудшаться.

"Сейчас оползни продолжаются. Прогнозы у нас такие, что и были изначально. Мост построен с нарушением технологии, не учтены все факторы. Технологически эта часть очень узкая. Поэтому в случае малейших проблем морские пробки создаются очень быстро. Когда РФ перекрывала пролив, ставя туда корабль, то за два дня накопилось 421 судно с обеих сторон. Уже было несколько аварий. Где-то суда столкнулись, кто-то был на якорной стоянке, а его оторвало. Они говорят: "Это шторм". А вы что не знаете, что зимой в Азовском и Черном морях бывают штормы? Не знаете, что там ветер? Неужели это не учитывали? Оказывается, что нет", – заявил министр.

Вадим Черныш УНИАН

Автор двух украинских проектов Крымского моста, инженер и мостостроитель Георгий Росновский, как никто понимает, что для строительства россияне выбрали самое неудачное по геологическим и сейсмическим условиям место. Специалист утверждает, что мост можно было бы построить в другом месте, чуть севернее паромной переправы в узком месте пролива, где геология не столько проблематична. Но в данном случае с проседанием Крымского моста уже ничего невозможно поделать.

"Это приведет к разрушению моста, он может и сильнее проседать, и перекашиваться в разные стороны, а потом весной пойдет ледоход, который может влиять на опоры", – заявил он в комментарии OBOZREVATEL.

Железная дорога перевернется

Основной проблемой, о которой говорили еще при проектировании Крымского моста, – является сложная геология в месте строительства объекта. Тектонические плиты под мостом находятся в постоянном движении, из-за чего конструкция моста постоянно движется. А мягкие и подвижные грунты не дают возможности для создания насыпи под железнодорожное полотно.

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Кстати, уже известно, что россияне снова просчитались, выбрав непригодный грунт для создания земляной насыпи. Теперь же его замена обойдется оккупантам в дополнительные 2,9 млрд рублей. В связи с этим ввод в эксплуатацию ж/д пролета вновь откладывается.

Но для политического проекта деньги в России всегда найдутся, в этом случае существует другая проблема – смещение свай может привести к катастрофе на железнодорожном пролете Крымского моста.

"С одной стороны, идет осадка, с другой – выпирают сваи, их выталкивает на поверхность, и получается перекос, а на ж/д такого не должно быть, должна быть идеальная поверхность", – рассказал в интервью OBOZREVATEL старший научный сотрудник Института водных проблем РАН, кандидат геолого-минералогических наук, горный инженер-гидрогеолог Юрий Медовар.

Юрий Медовар Facebook Медовара

По его словам, в глинах возможны любые катаклизмы, и в любой момент из-за смещений железнодорожные рельсы могут перевернутся, что приведет к масштабной аварии и человеческим жертвам.

"Еще один момент, они примерно в два раза уменьшили широту потока, тем самым увеличив скорость течения, которая приходится как раз на основные опоры. Это значит, что будет увеличен вынос из-под опор илов, полутвердых глин и прочего, что серьезно влияет на устойчивость этих опор", – говорит российский инженер.

По его мнению, железнодорожную часть моста вряд ли когда-нибудь запустят, ведь груженные поезда будут давать дополнительную нагрузку на опоры.

"Поезда тяжелые, это не легковые машины. Груженный поезд весит примерно 6 тыс. т., вот пойдут эти 6 тыс. т. на две опоры, посмотрим в какую сторону их перекосит", – отметил он.

Простоит вечность?

В России утверждают, что благодаря новым технологиям, после запуска мост простоит 100 лет без капитальных ремонтов. Но в СМИ все чаще появляются сообщения о проблемах уже в ходе строительства: то трещина в опоре, то пролет упал, то просадки. Уже сейчас поддержание моста в рабочем состоянии стоит оккупантам немалые деньги. А сколько он сможет простоять, зависит от самой природы.

Крымский мост

"Там тектоника очень сложная — разломы, землетрясения. Я могу только одно сказать — очень дорого обходится поддержание моста в рабочем состоянии. Сейчас в Лондоне сидит команда проектировщиков, семь человек, круглосуточное дежурство, мониторят, проверяют, фиксируют колебания. Я вот женщине-проектировщику Крымского моста объяснял, что это геология, и ничего не получится, а она мне: "Нет, мы все под мост ляжем". Хорошо, ложитесь, ради Бога. Будет, как и с предыдущими мостами, их же два было, один немцы пытались строить. Ну, Бог любит троицу, как говорится", – говорит Медовар.

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