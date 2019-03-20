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/Новости экономики

"Проходимцы и идоты": историк поставил точку в теме платы за Крым

1.7тЧитать материал на украинском

Россия отдала Крым Украине при условии, что она поднимет полуостров с экономического и социального кризиса, и мы это сделали.

Об этом в комментарии OBOZREVATEL рассказал главный научный сотрудник Института истории Украины НАНУ Станислав Кульчицкий, который считает, что это РФ должна заплатить Украине за 25 лет пребывания в Крыму в ее составе.

"В 1954 году Россия передала полуостров Украине указывая на экономические причины этого объединения. И обязали нас поставить Крым на ноги, потому что там была такая разруха после войны, и такое изменение населения, что ничего нельзя было сделать", – говорит историк.

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Он напомнил, что Крым в составе Украины получал существенно больше чем любая другая украинская область.

Крым

Крым

"В результате очень быстро удалось восстановить крымские порты, очень быстро начали строиться предприятия, совсем обновилось сельское хозяйство. А потом пришел и Северо-Крымский канал, пошла днепровская вода, и Крым совершенно изменился за эти 25 лет", – рассказал Кульчицкий.

"Так кто кому должен заплатить, если не эти проходимцы и идиоты?", – спрашивает историк.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, в Украине предложили требовать с России компенсацию убытков за 70 лет российской оккупации в размере 37 трлн долларов.

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Тема
Эксклюзив
Место
Украина
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Батурин Юрий
Батурин Юрий
Историк шароварный, мля! Привел бы для достоверности пункты по передаче Крыма, где Украину заставляли нго поднимать. Даже канал строил весь СССР
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Д Алексей
Д Алексей
Батурин Юрий, весь земной шар строил канал.... чучело пригожинское ты.
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