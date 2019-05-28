Прогноз роста ВВП Украины резко ухудшили

Рост ВВП Украины в 2019 году замедлится до 2,7% с 3,3% в прошлом году при снижении инфляции (декабрь к декабрю) до 7,6% с 9,8%.

Такой обновленный консенсус-прогноз обнародовало Министерство экономического развития и торговли (МЭРТ) во вторник, 28 марта, передает пресс-служба ведомства.

Согласно ему, в 2020-2021 годах рост украинской экономики ускорится соответственно до 3,0% и 3,5% при замедлении роста потребительских цен соответственно до 6% и 5%.

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В декабре прошлого года эксперты ожидали увеличения ВВП страны в этом году на 2,9% при инфляции 8%, в 2020-м – на 3,1% при инфляции 6,9%, в 2021-м – на 3,9% при инфляции 5,4%.

"Консенсус-прогноз роста ВВП в 2019 году оценен на уровне 2,7% и он близок к 3%, на основе которых были рассчитаны показатели государственного бюджета. Так же и инфляция, которая оценена на уровне 7,6%, практически совпадает с 7,4% заложенных в бюджет. Примерно такую ​​же ситуацию мы наблюдаем и в отношении 2020 года. Заслуживает внимания и тот факт, что логика прогноза макропоказателей, представленная нашими молодыми экспертами и будущими коллегами, в целом совпадает с правительственным видением бюджетной декларации на следующие 3 года и консенсус-прогнозом приглашенных к дискуссии экспертов", — заявил первый вице-премьер-министр — министр экономического развития и торговли Украины Степан Кубив.

Как сообщал OBOZREVATEL, по прогнозу Всемирного банка, в Украине в 2019-м году замедлится рост экономики до 2,7%. При сохранении существующих темпов стране понадобится 50 лет, чтобы достичь уровня доходов сегодняшней Польши.

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