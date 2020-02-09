"Тяжелый год": Украину сравнили с бедняком, который несет вещи в ломбард

Для Украины 2020-й год будет очень тяжелым, спрогнозировал известный журналист и блогер Кирилл Сазонов.

"По отдаленной перспективе у меня больше оптимизма. А 2020-й будет тяжелым. Треть бюджета на внешние долги. МВФ пока не хочет с нами сотрудничать, так что перекрывать будут за счет продажи государственной земли сельхозназначения и приватизации предприятий", – объяснил Сазонов в воскресном ток-шоу на ObozTV.

Журналист сравнил Украину с бедняком, который закладывает свое имущество в ломбард.

"Пока мы напоминаем человека, который не может прокормить семью. Он выносит из дома мебель и аппаратуру, которую считает лишней, и несет в ломбард, чтобы как-то перезанять и перебиться... Под этим лозунгом пройдет 2020-й", – предупредил Сазонов.

По его мнению, Украине крайне необходимы позитивные либеральные реформы.

"Без них мы будем жить, как и жили. Скатываться вниз, терять наиболее активную часть населения, которая будет смещаться на заработки в европейские страны... И это будет проблемой. Все больше пенсионеров, то же количество чиновников, и все меньше работающих, которые генерируют какие-то деньги", – подчеркнул он.

На вопрос ведущего, кто понесет ответственность, если такой пессимистичный сценарий начнет воплощаться, Сазонов ответил:

"Какое-то время можно обойтись малыми жертвами. Пожертвовать Кабмином и снять напряжение в обществе. Проехаться опять по регионам, как Зеленский уже делал, и поругать местных чиновников. Можно будет распустить Верховную Раду. Но рано или поздно Зеленскому придется отвечать за все. Это он провел свою фракцию, он создавал этот Кабмин, он – президент".

Впрочем, добавил блогер, либеральные реформы далеко не сразу "приносят счастье" людям: наоборот, они начинаются с "затягивания поясов" и обычно являются непопулярными.

Украинцам предсказали тяжелый год Oleg Petrasiuk / kyivpost.com

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