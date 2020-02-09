Главная Новости
9 февраля • обновлено в 10:12
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Тяжелый год": Украину сравнили с бедняком, который несет вещи в ломбард

1.9т
Читать материал на украинском

Для Украины 2020-й год будет очень тяжелым, спрогнозировал известный журналист и блогер Кирилл Сазонов.

"По отдаленной перспективе у меня больше оптимизма. А 2020-й будет тяжелым. Треть бюджета на внешние долги. МВФ пока не хочет с нами сотрудничать, так что перекрывать будут за счет продажи государственной земли сельхозназначения и приватизации предприятий", – объяснил Сазонов в воскресном ток-шоу на ObozTV.

Новости
"Янукович остался чугуноидом": блогер отверг идею реванша в Украине

Журналист сравнил Украину с бедняком, который закладывает свое имущество в ломбард.

"Пока мы напоминаем человека, который не может прокормить семью. Он выносит из дома мебель и аппаратуру, которую считает лишней, и несет в ломбард, чтобы как-то перезанять и перебиться... Под этим лозунгом пройдет 2020-й", – предупредил Сазонов.

Новости
Украинцам по-новому пересчитают зарплаты, а о прожиточном минимуме забудут: реформа Кабмина

По его мнению, Украине крайне необходимы позитивные либеральные реформы.

"Без них мы будем жить, как и жили. Скатываться вниз, терять наиболее активную часть населения, которая будет смещаться на заработки в европейские страны... И это будет проблемой. Все больше пенсионеров, то же количество чиновников, и все меньше работающих, которые генерируют какие-то деньги", – подчеркнул он.

Новости
"Никогда не отдадим": Рева забил тревогу из-за долгов Украины

На вопрос ведущего, кто понесет ответственность, если такой пессимистичный сценарий начнет воплощаться, Сазонов ответил:

"Какое-то время можно обойтись малыми жертвами. Пожертвовать Кабмином и снять напряжение в обществе. Проехаться опять по регионам, как Зеленский уже делал, и поругать местных чиновников. Можно будет распустить Верховную Раду. Но рано или поздно Зеленскому придется отвечать за все. Это он провел свою фракцию, он создавал этот Кабмин, он – президент".

Впрочем, добавил блогер, либеральные реформы далеко не сразу "приносят счастье" людям: наоборот, они начинаются с "затягивания поясов" и обычно являются непопулярными.

Украинцам предсказали тяжелый год

Украинцам предсказали тяжелый год

Oleg Petrasiuk / kyivpost.com

OBOZREVATEL напоминает:

  • В 2020 году Украина потратит на погашение и обслуживание госдолга более 420 млрд грн (треть государственного бюджета; вся доходная часть – 1,093 трлн).

  • Кабмин и НБУ надеются на заключение новой программы по финансированию Международного валютного фонда. Однако миссия МВФ выдвинула ряд условий и ожидает от Украины их выполнения.

  • В планах правящей партии "Слуга народа" – в ближайшее время принять закон об открытии рынка земли в Украине, чтобы ввести его в действие уже с осени 2020 года. Рынок земли может приносить в бюджет Украины от $700 млн до $1,5 млрд ежегодно (речь идет как об аренде, так и о продаже).

Ток-шоу Oboz talk с Вадимом Колодийчуком смотрите каждое воскресенье в 13:00 на ObozTV.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Экономика Украины: прогнозы" на OBOZREVATEL.

Автор
Наталья Глазова
Темы
Экономика Украины: прогнозы Новости ObozTV Прямая трансляция Эфиры Oboz TV
Персона
Кирилл Сазонов
Место
Украина
Теги
бюджет МВФ долги
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
6
11
Смешно
6
Интересно
3
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Bogdanov Igor
Bogdanov Igor
Ну так 5 лет петручо реформами занимался. И на тебе - ничего не реформировано ))
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Golan Sim
Golan Sim
Общий ВВП Евросоюза, США и Канады составляет на нынешний год БОЛЕЕ 35 ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! Украине, чтобы выжить необходимо хотя бы 50 млрд.$ В ГОД, что для западных стран сущие копейки. ЗАПАД ПРОСТО ОБЯЗАН сейчас оказать необходимую финансовую и материальную помощь Украине. Если Запад будет отделываться мелкими подачками в размере 150 - 300 млн.$, то существование действующего политического курса в Украине будет под большим вопросом.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Pyankovsky Alexey
Pyankovsky Alexey
Golan Sim, с чего вы решили, что вам кто то чем то обязан?? Только из за того, что этот запад вас довёл до такого состояния?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги