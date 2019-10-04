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4 октября • обновлено в 19:08
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Александр Литвин
Александр Литвин
Руководитель отдела экономики Все статьи автора

Продадут ПриватБанк, пересчитают соцстандарты и снизят ставки по кредитам: Кабмин презентовал планы

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Украинцы через пять лет будут жить в другой стране. Во всяком случае, такие планы презентовал Кабинет министров. Некоторые из пунктов, например, взлет экономики на 40%, вызывают сомнения даже среди министров. Программа правительства – перечень целей. То, насколько удачно они выполняются, позволит судить об эффективности работы ведомства.

В целом программу можно назвать достаточно либеральной: львиную долю госпредприятий и банков хотят продать, роль государства в экономике – сократить. При этом среди десятков пунктов нет обещаний поднять пенсии и заработные платы.

О том, как, согласно планам правительства, изменится Украина через пять лет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные цели Кабмина

  • экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

Такого результата планируют достичь за пять лет. Правда, насколько это возможно – большой вопрос. В проекте бюджета заложен рост на 3% в 2020-м. А это значит, что следующие четыре года украинская экономика должна расти почти на 10% ежегодно. Такая динамика – практически экономический взлет.

Продадут ПриватБанк, пересчитают соцстандарты и снизят ставки по кредитам: Кабмин презентовал планы

Правда, ранее премьер пояснял, что этот показатель в бюджете еще могут пересмотреть. Мол, зарегистрировали тот документ, который уже был наработан.

  • будет создано 1 млн новых рабочих мест;

Хотя и представители бизнеса, и эксперты рынка труда говорять: наблюдается в первую очередь дефицит кадров. Конкурировать за рабочую силу приходится не только с украинским компаниями.

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Главная же проблема – размер заработных плат. За такую же работу, к примеру, в Польше, платят больше, из-за чего предприниматели столкнулись с проблемой трудовой миграции.

  • привлекут $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

Отметим, что в 2017 году в Украину привлекли $2,2 млрд прямых инвестиций из-за границы, а в 2018-м – $2,3 млрд.

  • отремонтируют дороги, построят 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;

"Произойдет явное развитие инфраструктуры, в частности, все основные дороги (24 000 км) приведут в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построены 5 глубоководных портов и 15 аэропортов", – говорится в программе действий правительства.

  • каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

К слову, по последним данным, фактический размер прожиточного минимума для утративших работоспособность составляет 4,2 тыс. грн, а для пенсионеров – 3,1 тыс. грн.

  • демографический тренд станет положительным (рождаться и возвращаться в Украину будет больше людей, чем умирать и выезжать).

Только по официальным данным, за прошедшие 9 лет с учетом аннексии территорий и военных действий количество украинцев сократилось на 3,8 млн человек. Гостат сообщает о 1,2 млн трудовых мигрантов, в то время как эксперты называют от 2 до 4 млн.

В самой программе правительства в большей части не описаны шаги, которые позволят достичь указанных целей. При этом отдельно Кабмин опубликовал и планы по конкретным министерствам. Ниже – самые важные новшества, которые обещают реализовать в ближайшие годы.

Низкие ставки на кредиты в гривни

Сейчас средняя ставка по кредитам, согласно данным НБУ, составляет около 21%. Правда, бизнес может получить деньги в банке только при условии поручителей и залогов. В правительстве же обещают, что уже вскоре ситуация кардинально изменится. Мол, деньги можно будет получить под низкую ставку.

"Для отдельных категорий малого и среднего бизнеса (в частности, малым сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земли) мы введем фонды частичного гарантирования кредитов. Будем работать и над повышением финансовой грамотности бизнеса и граждан, чтобы обеспечить им возможность получить доступ к финансовым ресурсам", – говорится в плане Кабмина.

Продадут ПриватБанк, пересчитают соцстандарты и снизят ставки по кредитам: Кабмин презентовал планы

Проверка выплат

"Эффективная адресная социальная поддержка требует мониторинга, автоматизации и цифровизации, глубокой аналитики для качественного дизайна программ поддержки семей. Вследствие усиления адресности и консолидации финансового ресурса", – отмечается в документе.

Образование

Кабмин продолжит реформу Новой школы, также узаконят и создадут условия для работы частных школ и садиков: "Мы должны перестать тратить деньги на стены и помещения и ввести подход, чтобы мы предоставляли возможность талантливым людям развиваться. Мы должны создавать стимулы"

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Здравоохранение

Принцип деньги идут за пациентом будет сохранен. "Нет финансировании койкомест, мы также за то, чтобы платить за каждого пациента", – поясняет премьер. Также Гончарук считает, что в Украине нужно ввести лицензирование врачей.

Коммуналка

Украинцы с небольшим доходом должны платить за коммунальные услуги не больше 15% от своего дохода. Речь идет об уже привычных субсидиях.

Новые налоги

Количество налогов на выбросы, загрязнения будет увеличиваться. "Тот, кто загрязняет, может облагаться налогом больше", – отмечает премьер-министр. В то же время те, кто сейчас инвестируют, по словам главы, правительства будут платить меньше налогов.

Продадут государственные банки

Государство сократит долю в банковской системе до 20%. Сейчас же чиновники контролируют больше половины рынка. Гончарук неоднократно заявлял о необходимости масштабной приватизации. В первую очередь, как анонсировал премьер, уже будучи членом команды Зеленского, необходимо продать государственные финучреждения (Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк).

"Они должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук.

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Автор
Александр Литвин Александр Литвин
Тема
План действий Кабмина
Место
Украина
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