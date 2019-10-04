Продадут ПриватБанк, пересчитают соцстандарты и снизят ставки по кредитам: Кабмин презентовал планы

Украинцы через пять лет будут жить в другой стране. Во всяком случае, такие планы презентовал Кабинет министров. Некоторые из пунктов, например, взлет экономики на 40%, вызывают сомнения даже среди министров. Программа правительства – перечень целей. То, насколько удачно они выполняются, позволит судить об эффективности работы ведомства.

В целом программу можно назвать достаточно либеральной: львиную долю госпредприятий и банков хотят продать, роль государства в экономике – сократить. При этом среди десятков пунктов нет обещаний поднять пенсии и заработные платы.

О том, как, согласно планам правительства, изменится Украина через пять лет – читайте в материале OBOZREVATEL.

Главные цели Кабмина

экономика Украины (ВВП) вырастет на 40%;

Такого результата планируют достичь за пять лет. Правда, насколько это возможно – большой вопрос. В проекте бюджета заложен рост на 3% в 2020-м. А это значит, что следующие четыре года украинская экономика должна расти почти на 10% ежегодно. Такая динамика – практически экономический взлет.

Правда, ранее премьер пояснял, что этот показатель в бюджете еще могут пересмотреть. Мол, зарегистрировали тот документ, который уже был наработан.

будет создано 1 млн новых рабочих мест;

Хотя и представители бизнеса, и эксперты рынка труда говорять: наблюдается в первую очередь дефицит кадров. Конкурировать за рабочую силу приходится не только с украинским компаниями.

Главная же проблема – размер заработных плат. За такую же работу, к примеру, в Польше, платят больше, из-за чего предприниматели столкнулись с проблемой трудовой миграции.

привлекут $50 млрд прямых иностранных инвестиций;

Отметим, что в 2017 году в Украину привлекли $2,2 млрд прямых инвестиций из-за границы, а в 2018-м – $2,3 млрд.

отремонтируют дороги, построят 5 глубоководных портов и 15 аэропортов;

"Произойдет явное развитие инфраструктуры, в частности, все основные дороги (24 000 км) приведут в хорошее состояние, будет активно развиваться железная дорога, построены 5 глубоководных портов и 15 аэропортов", – говорится в программе действий правительства.

каждый украинец будет обеспечен на уровне реального прожиточного минимума;

К слову, по последним данным, фактический размер прожиточного минимума для утративших работоспособность составляет 4,2 тыс. грн, а для пенсионеров – 3,1 тыс. грн.

демографический тренд станет положительным (рождаться и возвращаться в Украину будет больше людей, чем умирать и выезжать).

Только по официальным данным, за прошедшие 9 лет с учетом аннексии территорий и военных действий количество украинцев сократилось на 3,8 млн человек. Гостат сообщает о 1,2 млн трудовых мигрантов, в то время как эксперты называют от 2 до 4 млн.

В самой программе правительства в большей части не описаны шаги, которые позволят достичь указанных целей. При этом отдельно Кабмин опубликовал и планы по конкретным министерствам. Ниже – самые важные новшества, которые обещают реализовать в ближайшие годы.

Низкие ставки на кредиты в гривни

Сейчас средняя ставка по кредитам, согласно данным НБУ, составляет около 21%. Правда, бизнес может получить деньги в банке только при условии поручителей и залогов. В правительстве же обещают, что уже вскоре ситуация кардинально изменится. Мол, деньги можно будет получить под низкую ставку.

"Для отдельных категорий малого и среднего бизнеса (в частности, малым сельскохозяйственным товаропроизводителям на приобретение земли) мы введем фонды частичного гарантирования кредитов. Будем работать и над повышением финансовой грамотности бизнеса и граждан, чтобы обеспечить им возможность получить доступ к финансовым ресурсам", – говорится в плане Кабмина.

Проверка выплат

"Эффективная адресная социальная поддержка требует мониторинга, автоматизации и цифровизации, глубокой аналитики для качественного дизайна программ поддержки семей. Вследствие усиления адресности и консолидации финансового ресурса", – отмечается в документе.

Образование

Кабмин продолжит реформу Новой школы, также узаконят и создадут условия для работы частных школ и садиков: "Мы должны перестать тратить деньги на стены и помещения и ввести подход, чтобы мы предоставляли возможность талантливым людям развиваться. Мы должны создавать стимулы"

Здравоохранение

Принцип деньги идут за пациентом будет сохранен. "Нет финансировании койкомест, мы также за то, чтобы платить за каждого пациента", – поясняет премьер. Также Гончарук считает, что в Украине нужно ввести лицензирование врачей.

Коммуналка

Украинцы с небольшим доходом должны платить за коммунальные услуги не больше 15% от своего дохода. Речь идет об уже привычных субсидиях.

Новые налоги

Количество налогов на выбросы, загрязнения будет увеличиваться. "Тот, кто загрязняет, может облагаться налогом больше", – отмечает премьер-министр. В то же время те, кто сейчас инвестируют, по словам главы, правительства будут платить меньше налогов.

Продадут государственные банки

Государство сократит долю в банковской системе до 20%. Сейчас же чиновники контролируют больше половины рынка. Гончарук неоднократно заявлял о необходимости масштабной приватизации. В первую очередь, как анонсировал премьер, уже будучи членом команды Зеленского, необходимо продать государственные финучреждения (Ощадбанк, ПриватБанк, Укрэксимбанк, Укргазбанк).

"Они должны быть проданы в первую очередь. Я хотел бы, чтобы 10 крупных системных банков зашли в Украину. Для этого нам нужно продемонстрировать экономический рост, независимость банковского регулятора – Национального банка – и наладить работу судебной системы", – отметил Гончарук.

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