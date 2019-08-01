Принадлежит Путину: Порошенко раскрыл правду о "112 Украина"

Реальным владельцем скандального украинского телеканала 112 Украина является не глава партии "Оппозиционный блок "За жизнь" Виктор Медведчук, а президент России Владимир Путин.

Об этом в интервью "Украинской правде" заявил пятый президент Украины Петр Порошенко. По его словам, не стоит обращать внимание на номинального собственника канала по документам, ведь все равно "112" подчиняется Путину.

"Можно я вам расскажу, кому принадлежал "112", если вы не знаете? Есть определенные основания утверждать, что владелец "112" не изменился. Независимо от того, он оформлялся на какого-то немца, или на другого человека он принадлежит сейчас кому? Путину де-факто. И решение принимает кто? Путин, если вы не знали. И ранее решение принимал Путин. Потому что Янукович приехал в Москву с каналом на блюдечке", – заявил он.

Путин и Медведчук

Как сообщал OBOZREVATEL, в августе 2018 года стало известно, что новый генпродюсер телеканала "112 Украина", которого назначили после смены собственника, связанный с Медведчуком.

Телеканал "112 Украина" 16 июля, перед выборами в Верховную Раду, показал скандальный фильм "Нерассказанная история Украины" (Revealing Ukraine). Режиссером документальной картины является одиозный американский режиссер Оливер Стоун. Главными героями выступают Путин и Медведчук.

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