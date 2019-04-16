Приблизится к 27 грн: озвучен курс доллара в Украине на неделю

В Украине на этой неделе ожидается умеренный рост доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,8/27,0 грн.

Такой прогноз озвучил старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб. Отмечается, что на минувшей неделе курс доллара к гривне на разных сегментах валютного рынка изменился разнонаправлено и незначительно. Запаздывающий официальный курс еще снижался, а на других сегментах рынка доллар вырос к гривне на 0,2-0,5%.

Так, с прошлого понедельника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, снизился с 26,77 грн до 26,71 грн (-0,2%).

"Мы ожидаем, что второй тур президентских выборов, как и первый, не принесет сюрпризов для валютного рынка, а его результаты совпадут с данными последних социологических опросов. В этой ситуации мы не ждем серьезного роста волатильности на рынке, и в целом он останется вблизи текущих значений", - заключил Иосуб.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине курс доллара в понедельник, 15 апреля, снизился на 7 копеек. В продаже в банках он был установлен на уровне 26,95 грн/$.

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