Президентство Зеленского качнуло экономику Украины: что произошло

Еврооблигации Украины за последние сутки подешевели на 0,1-1% в зависимости от срока погашения, поскольку инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента Владимира Зеленского.

В то же время их доходность выросла на 0,1-0,15 процентных пункта, сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на участников рынка.

В частности, по облигациям с погашением в 2026-2027 годах она вплотную приблизилась к 9% годовых: 8,91% и 8,96% годовых.

Бумаги с погашением в 2023 году котируются по ставке 8,46% годовых, в 2022 –7,92% и в 2021 – 7,68% годовых.

Также на 0,6% подешевели и ВВП-варранты Украины, которые сейчас котируются по цене около 63,14% от номинала.

Основными причинами негативной динамики участники рынка называют новости о возможном досрочном сворачивании миссии Международного валютного фонда.

Помимо того, по словам главы инвесткомпании Dragon Capital Томаша Фиалы, инвесторы негативно отреагировали на первые назначения Зеленского.

"Чем больше будет среди назначений людей из орбиты Игоря Коломойского, тем больше это будет приводить к удорожанию стоимости наших заимствований, тем сложнее будет для корпораций и правительства привлекать деньги и в Украине, и за рубежом", – резюмировал Фиала.

Инвесторы негативно отреагировали на первые назначения президента

Новая программа сотрудничества между Украиной и МВФ в рамках механизма stand-by была утверждена 19 декабря 2018 года. Объем 14-месячной программы составит 3,9 млрд долларов. При этом около 1,4 млрд долларов предоставили сразу, а остальные средства будут выделяться по итогам полугодовых пересмотров программы в 2019 году.

Напомним, что МВФ может отказать Украине в предоставлении очередного транша кредита. Агентство S&P Global Ratings прогнозирует, что это произойдет, если Киев не найдет решение относительно статьи о незаконном обогащении.

В частности, 26 февраля Конституционный суд Украины признал неконституционной ст. 368-2 Уголовного кодекса о незаконном обогащении, так как ее положения не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности.

Как сообщал OBOZREVATEL, вместо отмененной статьи Петр Порошенко 28 февраля подписал законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Документ возлагает на органы досудебного расследования обязанность доказывать правомерность получения представителем власти в собственность активов и наказание за незаконное обогащение, когда нет признаков злоупотребления служебным положением и взяточничества.

К президентскому законопроекту народные депутаты подали альтернативные инициативы – было зарегистрировано более 10 законопроектов от парламентариев.

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