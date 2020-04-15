Правительство ввело кредитные каникулы для бизнеса на период карантина

В связи с распространением COVID-19 на территории Украины, Кабинет министров внес изменения в программу "Доступные кредиты" 5-7-9 ", направленную на преодоление последствий пандемии.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 15 апреля. Таким образом на период карантина правительство ввело кредитные каникулы для бизнеса.

Основные пункты решения Кабмина:

Получить государственную финансовую поддержку теперь могут субъекты любой деятельности с годовым доходом до 100 млн грн.

Увеличена максимальная сумма кредита до 3 млн грн.

Расширены цели, на которые могут предоставляться кредиты по программе. В частности, на деятельность, связанную с производством лекарственных средств, медицинских изделий и медицинского оборудования, а также для покрытия постоянных расходов, которые не зависят от объемов производства (зарплаты работников, арендные и коммунальные платежи, налоги и другие расходы, необходимые для сохранения предпринимательства).

Обратиться за поддержкой на антикризисные меры можно будет в течение срока действия карантина и в течение 90 дней после него.

Для возврата кредитов на антикризисные меры будет действовать отсрочка до 9 месяцев.