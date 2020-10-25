Появились первые результаты опроса Зеленского: экзитпол группы "Рейтинг"

Социологическая группа "Рейтинг" представила результаты опроса, которые проводились в день выборов, относительно 5 вопросов президента Владимира Зеленского украинцам.

Они были обнародованы в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера".

Согласно результатам:

81% украинцев поддерживают пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных размерах.

45% поддерживают создание на Донбассе свободной экономической зоны.

95% согласны с тем, что нужно сократить количество депутатов в Верховной Раде.

70% одобряют легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли в тяжелых больных.

78% считают, что Украине нужно ставить вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом.

Сейчас избирательные участки уже закрылись, поэтому волонтеры уже прекратили проводить опрос.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что опросы, которые проводились вне избирательного участка после голосования, в том числе экзит-полы, не противоречащими закону Украины.

"Опрос вне избирательного участка не нарушает ли Закон Украины, поскольку, не идентифицирует личность, так как это нужно в бюллетене, не раскрывает персональных данных. Кроме того, граждане по желанию могут принимать или не принимать участие в опросах, это не является обязательным", – отметил Аваков.

Какие последствия опроса для Украины

В Офисе президента Украины уже сообщили, что опрос Зеленского не будет иметь юридических последствий, а станет лишь одним из "инструментов демократии".

По мнению ОП, такая анкета позволит украинцам высказаться о том, что важно для общества, без "вмешательства ангажированных экспертов и политиков, склонных к манипуляциям".

В то же время социолог Андрей Еременко объяснил, что опрос Зеленского не имеет отношения к социологии, а вероятнее несет политический контекст.

Добавим, что 41% украинцев не будут доверять результатам опроса президента. Всего 43% населения выразили свое доверие к опросу. В то же время наибольший уровень доверия к опросу Зеленского выразили избиратели партии "Слуга народа" – 87% респондентов.

Кроме того, поровну опрошенных украинцев считают, что опрос президента – это "искреннее намерение" и "политическая технология" – по 44%.

По словам журналиста и военного эксперта Юрия Бутусова, партия "Слуга народа" нарушает ст. 51 и 52 Избирательного кодекса Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 октября Зеленский записал обращение к украинцам, призвав их прийти на избирательные участки для участия в местных выборах 25 октября, чтобы в том числе и ответить на пять важных для общества вопросов.