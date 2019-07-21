"Потратил миллиард": в сети показали роскошную яхту друга Путина

Российский олигарх Олег Дерипаска, близкий к президенту РФ Владимиру Путину, потратил один миллиард рублей (свыше 400 млн гривен) на строительство яхты "Селена".

"Крутая яхта, бороздить которой пришлось не западные модные маршруты, а наш родной Байкал. Хозяин-патриот этого судна – Олег Дерипаска", – говорится в Telegram-канале "Только никому".

По данным журналистов, только "умный" унитаз на судне стоил полмиллиона рублей (свыше 200 млн гривен).

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"У "Селены" 4 яруса, комната для йоги и огромная спальня", – отмечается в сообщении.

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена"

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена" Telegram-канал "Только никому"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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