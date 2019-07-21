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"Потратил миллиард": в сети показали роскошную яхту друга Путина

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Российский олигарх Олег Дерипаска, близкий к президенту РФ Владимиру Путину, потратил один миллиард рублей (свыше 400 млн гривен) на строительство яхты "Селена".

"Крутая яхта, бороздить которой пришлось не западные модные маршруты, а наш родной Байкал. Хозяин-патриот этого судна – Олег Дерипаска", – говорится в Telegram-канале "Только никому".

По данным журналистов, только "умный" унитаз на судне стоил полмиллиона рублей (свыше 200 млн гривен).

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"У "Селены" 4 яруса, комната для йоги и огромная спальня", – отмечается в сообщении.

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена"

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена"

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена"

Российский олигарх потратил один миллиард рублей на строительство яхты "Селена"

Telegram-канал "Только никому"

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе 2018 года Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

В апреле США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Министерство финансов Соединенных Штатов уведомило конгресс о намерении завершить действие санкций против российских компаний En+, Rusal и "Евросибэнерго", президентом которых являлся Дерипаска, поскольку они пошли на существенную реструктуризацию и изменения в корпоративном управлении.

17 января 2019 года Министерство финансов США дало компаниям Дерипаски отсрочку от вступления американских санкций в силу.

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Персона
Олег Дерипаска
Место
Россия
Тег
Новости России
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Друг???Гудкова ты это с чего взяла??????Близкий???Насколько он близок кк Путину?)))))
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