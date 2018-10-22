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Потеряли население областного центра: Ukrainianpeopleleaks подсчитал, сколько украинцев покинуло страну с марта

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С 20 марта 2018-го из Украины выехало более 619 тыс. человек. Большая часть из них - трудовые мигранты. Каждую минуту это число увеличивается на 2 человека.

Об этом говорится на сайте ukrainianpeopleleaks.com, который в режиме онлайн отслеживает количество мигрантов. HR-эксперт Александр Белоус поясняет: такое количество мигрантов соизмеримо с населением областного центра. Потеря трудовой силы приводит к заострению дефицита кадров на украинском рынке труда.

"Уже сейчас мы знаем, что есть целые заводы, которые открываются, предлагают достаточно высокие заработные платы, но не могут найти работников. Вообще для инвесторов образованная, относительно дешевая рабочая сила в Украине всегда была преимуществом. Сейчас мы теряем свой главный ресурс – рабочие кадры. Такими темпами просто не будет кому развивать страну", - считает Белоус.

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Отметим, по мнению премьер-министра Владимира Гройсмана, вернуться в Украину трудовых мигрантов подтолкнет зарплата в 10 тыс. грн. "Считаю, что средняя заработная плата в стране должна равняться не менее 10 тыс. грн. Я думаю, что в этом году мы сможем достичь таких показателей. Тогда люди будут возвращаться (из-за рубежа)", - сказал Гройсман несколько месяцев назад.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине появилась онлайн-платформа, которая наглядно показывает масштабы трудовой миграции.

Читайте все новости по теме "Трудовая миграция из Украины" на OBOZREVATEL.

Тема
Трудовая миграция из Украины
Место
Украина
Объект
миграция
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Призыв на дворе, лучше в России пересидеть)))))
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Shvets Pavel
Shvets Pavel
Мінімальна має складати 10000грн. І то це мінімум, щоб люди які знайшли постійну роботу нехай і закордоном вирішили її змінити.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Shvets Pavel, У ахрессора...не соромно?
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Putin Serjio
Putin Serjio
Невмерлики косяками бегут с родины
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