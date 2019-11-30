Потеряли миллиарды: в России сообщили о крупных проблемах "Газпрома"

Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" по итогам третьего квартала упала до 212 млрд рублей или $3,3 млрд.

Это на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил заместитель руководителя финансового департамента компании Алексей Фиников, передает РБК.

По его словам, избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.

В то же время в "Газпроме" отметили, что с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в сбалансированное положение. Это привело к росту цен в октябре-ноябре.

"Так, актуальные цены на хабах с поставкой на месяц вперед восстановились до комфортных уровней марта текущего года $180–190 за 1 тыс. куб. м с перспективой их дальнейшего повышения", – сообщил Фиников.

В "Газпроме" отметили, что в ближайшие три года намерены экспортировать в дальнее зарубежье до 204 млрд куб. м.

Ожидается, что средневзвешенная цена газа конца 2019 года окажется на уровне $202–205 за 1 тыс куб. м. и не будет существенно меняться до 2021 года.

Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" упала до $3,3 млрд

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