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1 декабря • обновлено в 06:29
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Потеряли миллиарды: в России сообщили о крупных проблемах "Газпрома"

12.8т
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Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" по итогам третьего квартала упала до 212 млрд рублей или $3,3 млрд.

Это на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил заместитель руководителя финансового департамента компании Алексей Фиников, передает РБК.

По его словам, избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.

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В то же время в "Газпроме" отметили, что с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в сбалансированное положение. Это привело к росту цен в октябре-ноябре.

"Так, актуальные цены на хабах с поставкой на месяц вперед восстановились до комфортных уровней марта текущего года $180–190 за 1 тыс. куб. м с перспективой их дальнейшего повышения", – сообщил Фиников.

В "Газпроме" отметили, что в ближайшие три года намерены экспортировать в дальнее зарубежье до 204 млрд куб. м.

Ожидается, что средневзвешенная цена газа конца 2019 года окажется на уровне $202–205 за 1 тыс куб. м. и не будет существенно меняться до 2021 года.

Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" упала до $3,3 млрд

Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" упала до $3,3 млрд

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Рынок газа
Место
Россия
Теги
газ Газпром
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Kirlackaj Viola
Kirlackaj Viola
Я бы поняла, если бы скакуны вещали о том, что их судебные бумажонки угрожают стабильности Газпрома. А тут обычный доклад, что составляется ежегодно. И как в любой торговой отрасли - то продали больше, то продали меньше.
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Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Если власти Киева будут выеживаться и дальше, то через год может начаться прокладка Южного потока, тем более, что сам проект проработан.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Выползли основные "акционеры газпрома" поблевать боярой...хехе
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Джонсон Саймон Ф., Главное чтоб тебя дыроватый не пропоносило,горячей воды шаровары простирнуть может и не быть.
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