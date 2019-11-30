Потеряли миллиарды: в России сообщили о крупных проблемах "Газпрома"

Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" по итогам третьего квартала упала до 212 млрд рублей или $3,3 млрд.
Это на 45% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года, заявил заместитель руководителя финансового департамента компании Алексей Фиников, передает РБК.
По его словам, избыток газа на европейском рынке привел к падению цен до минимального уровня за последние 10 лет.
В то же время в "Газпроме" отметили, что с наступлением сезона зимних отборов рынок газа пришел в сбалансированное положение. Это привело к росту цен в октябре-ноябре.
"Так, актуальные цены на хабах с поставкой на месяц вперед восстановились до комфортных уровней марта текущего года $180–190 за 1 тыс. куб. м с перспективой их дальнейшего повышения", – сообщил Фиников.
В "Газпроме" отметили, что в ближайшие три года намерены экспортировать в дальнее зарубежье до 204 млрд куб. м.
Ожидается, что средневзвешенная цена газа конца 2019 года окажется на уровне $202–205 за 1 тыс куб. м. и не будет существенно меняться до 2021 года.
Прибыль российского газового монополиста "Газпрома" упала до $3,3 млрд
Как сообщал OBOZREVATEL:
Украина готова к остановке транзита российского газа, которая возможна с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.
Возможная остановка транзита российского газа через Украину будет иметь негативные последствия для украинской промышленности и рядовых потребителей.
Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.
Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.
Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.
"Нафтогазу" нецелесообразно отказываться от выигранных $ 3 млрд в суде против "Газпрома" ради скидки при покупке газа в России.
Украина не хочет "газовой войны" с Россией, но готовится к любому развитию ситуации – даже к полной остановке транзита.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года, но не были заранее анонсированы.
Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!
Читайте все новости по теме "Рынок газа" на OBOZREVATEL.