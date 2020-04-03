Работы станет меньше, а экономика упадет: Fitch ухудшило прогноз кризиса

Аналитики международного рейтингового агентства Fitch ожидают в 2020 году падение мирового ВВП на 1,9% из-за эпидемии коронавируса, при этом под ударом главным образом окажутся рабочие места и деловая активность.

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"Скорость, с которой развивается пандемия коронавируса, потребовала еще одного раунда значительных сокращений наших прогнозов ВВП. Теперь мы ожидаем, что мировая экономическая активность сократится на 1,9% в 2020 году, при этом ВВП США, Еврозоны и Великобритании сократятся на 3,3%, 4,2% и 3,9% соответственно", – подсчитали в агентстве, передает Reuters.

Отмечается, что восстановление китайской экономики после сбоев в первом квартале будет резко ограничено глобальной рецессией, поэтому рост экономики Китая, по итогам 2020 года, будет ниже 2%.

"Прогноз падения мирового ВВП за год в целом соответствует мировому финансовому кризису, но непосредственный удар по деловой активности и рабочих местах в первой половине этого года будет хуже", – заявил главный экономист Fitch Брайан Коултон.

В агентстве отметили, что распространение COVID-19 и необходимые для борьбы с коронавирусом действия означают, что теперь нужно включать полномасштабные карантины в Европе и США (и во многих других странах) в базовые прогнозы.

По подсчетам экспертов, режим самоизоляции может привести к падению экономик США и ЕС на 28-30% во втором квартале года.

"Исходя из предположения, что кризис в сфере здравоохранения в целом спадет во втором полугодии этого года, предстоит существенное постепенное восстановление активности после снятия ограничений", – добавили в Fitch.

Среди факторов восстановления деловой активности будут: восстановление запасов продукции и стимулирующие меры правительств. Однако среди факторов, которые будут сдерживать восстановление, эксперты назвали сокращение капиталовложений, рост количества безработных, шоковые цены на сырье и ситуацию на финансовых рынках.

"Наш базовый прогноз не предусматривает, что ВВП в США и Европе вернется к докоронавирусному уровню до конца 2021 года", – подчеркнул Коултон.

При этом Fitch снова снизило среднегодовой показатель цены на нефть марки Brent до 35 долларов за баррель.

В случае необходимости более длительного карантинного периода для локализации коронавируса ущерб для ВВП будет еще более значительным.

"Наш анализ предполагает возможное дополнительное снижение ВВП на 2 п.п. в дополнение к базовому прогнозу для США и Европы, в случае если период самоизоляции будет продлен до восьми недель", – заявили в Fitch.

Как сообщал OBOZREVATEL, в прогнозе Saxo Bank говорилось, что нынешний год будет потерян для мировой экономики из-за мощного удара по спросу, предложению и обвалу на рынке нефти, спровоцированных распространением нового коронавируса.

В свою очередь советник президента Украины экономист Олег Устенко считает, что кризис в мировой экономике был неизбежен – независимо, начался бы он с пандемии коронавируса или без нее.

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