Пострадавшим от пожаров на Луганщине выплатят компенсации: суммы

Пострадавшим от пожаров в Луганской области выплатят компенсации за полностью утраченное жилье в размере 300 тыс. грн, семьи погибших получат еще 200 тыс. грн.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе рабочей поездки в Луганскую область, передает "Интефракс-Украина". По его словам, средства из резервного фонда выделят после подсчета убытков.

Пострадавшие от пожаров получат:

за полностью утраченный дом – 300 тыс. грн

50 тыс. грн – на капитальный ремонт в частично разрушенных домах

20 тыс. грн – возмещение потерь

Семьям погибшим в результате пожаров будет выплачено по 200 тыс. грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, 30 сентября в Луганской области было зафиксировано 146 пожаров. По предварительным оценкам, ориентировочная площадь, охваченная огнем, составляет более 19 тыс га. По состоянию на утро пятницы ГСЧС сообщила об 11 погибших и 17 госпитализированных.

Причины возгорания лесных массивов и жилых домов в прилегающих населенных пунктах устанавливаются в рамках семи уголовных производств. Предварительная правовая квалификация - нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей, имущественный ущерб в особо крупном размере и другие тяжкие последствия (ч.1, 2 ст.270 Уголовного кодекса Украины).

Следствие проверяет все версии возникновения масштабных пожаров в Луганской области, основные из них это обстрелы незаконными вооруженными формированиями с неподконтрольной территории Луганской области, умышленный поджог, самовозгорание травы и леса вследствие погодных условий, неосторожное обращение с огнем.