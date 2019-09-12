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12 сентября • обновлено в 20:35
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Последняя в Европе: Украина опустилась в рейтинге экономических свобод

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Украина оказалась на 135 месте (из 162 возможных) в рейтинге стран по уровню экономической свободы.

Об этом свидетельствует отчет, составленный экспертами Fraser Institute. Таким образом наша страна заняла последнюю позицию среди европейских государств.

Украина набрала 5,96 балла и оказалась в рейтинге между Кот-д'Ивуаром и Мали.

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Украина опустилась в рейтинге экономических свобод

Украина опустилась в рейтинге экономических свобод

golos.ua

Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла). Соседи Украины попали в первую сотню: Польша в рейтинге оказалась пятьдесят девятой, Россия — восемьдесят пятой, Беларусь — девяносто девятой, а Грузия — двенадцатой.

"В Украине незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежность денег и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад", – отметили эксперты.

Примечательно, что в 2018 году Украина была на 134 месте и так же последней из стран Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам мусора на каждого ее жителя.

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Федоров Федор
Федоров Федор
Есть куда стремиться. Дно ещё не пробито.
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Вот это перемога!
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