Последняя в Европе: Украина опустилась в рейтинге экономических свобод

Украина оказалась на 135 месте (из 162 возможных) в рейтинге стран по уровню экономической свободы.

Об этом свидетельствует отчет, составленный экспертами Fraser Institute. Таким образом наша страна заняла последнюю позицию среди европейских государств.

Украина набрала 5,96 балла и оказалась в рейтинге между Кот-д'Ивуаром и Мали.

Украина опустилась в рейтинге экономических свобод golos.ua

Наиболее экономически свободными оказались Гонконг (8,91 балла), Сингапур (8,71 балла) и Новая Зеландия (8,5 балла). Соседи Украины попали в первую сотню: Польша в рейтинге оказалась пятьдесят девятой, Россия — восемьдесят пятой, Беларусь — девяносто девятой, а Грузия — двенадцатой.

"В Украине незначительное улучшение наблюдается в таких показателях, как размер правительства, надежность денег и свобода международной торговли, тогда как правовая система и регулирование пошли на спад", – отметили эксперты.

Примечательно, что в 2018 году Украина была на 134 месте и так же последней из стран Европы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Украина вошла в топ-10 стран мира по объемам мусора на каждого ее жителя.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!