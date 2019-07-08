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Полетов больше не будет: Россия и Грузия обменялись последними ударами

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Рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, ранее вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.

Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. Согласно этим данным, рейс приземлился в 04:51 по киевскому времени, передает ТАСС.

Это последний рейс российской авиакомпании из Тбилиси, закрывающий полетную программу между Россией и Грузией.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Россия и Грузия закрывают полеты

Россия и Грузия закрывают полеты

RT

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Также в Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Протесты в Грузии
Место
Россия
Тег
Новости России
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Питон Каа
Питон Каа
И это правильно. Зачем рисковать летая к этим смутьянам.
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