Полетов больше не будет: Россия и Грузия обменялись последними ударами

Рейс российской авиакомпании "Аэрофлот" SU 1893, ранее вылетевший из Тбилиси, приземлился в аэропорту Шереметьево.

Это следует из данных онлайн-табло аэропорта. Согласно этим данным, рейс приземлился в 04:51 по киевскому времени, передает ТАСС.

Это последний рейс российской авиакомпании из Тбилиси, закрывающий полетную программу между Россией и Грузией.

Грузинские авиакомпании Georgian Airways и MyWay Airlines завершили полеты в Россию 7 июля. Из России в Грузию летали шесть авиакомпаний: "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "Победа", Red Wings, Nordavia.

Россия и Грузия закрывают полеты RT

Также в Министерстве транспорта РФ заявили, что запрет на полеты в Россию грузинских авиакомпаний продлится до момента полного погашения задолженности по аэронавигационному обслуживанию.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Тбилиси (Грузия) оппозиционные силы вечером 20 июня вышли на массовые протесты. Утром 21 июня участников акции после стрельбы и потасовок разогнала полиция. Скандал возник из-за приглашения российской делегации в Грузию на сессию Межпарламентской ассамблеи православия.

Член Коммунистической партии РФ Сергей Гаврилов, сидя в кресле спикера грузинского парламента, открыл сессию ассамблеи, что и вызвало волну возмущения.

22 июня в Грузии началась очередная волна протестов.

В РФ события вызвали резкую реакцию – президент Владимир Путин подписал указ, запрещающий перевозки пассажиров российскими авиакомпаниями в Грузию. Запрет вводится временно в целях "обеспечения национальной безопасности", говорится в указе.

Позже самая большая сеть кинотеатров Грузии Cavea приостановила показы фильмов на русском языке в связи с акциями протеста и реакцией на них российских властей.

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