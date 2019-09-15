Последний раз: Гончарук объявил о радикальном решении по бюджету Украины

Украинское правительство в дальнейшем не будет планировать бюджет на каждый год.

Об этом заявил премьер-министр Украины Алексей Гончарук после того, как в Раду внесли проект Государственного бюджета на 2020 год.

По словам премьера, 2019-й станет последним, когда происходит ежегодное планирование бюджета.

"Наша стратегия в том, чтобы с каждым годом государственный долг становился меньше. Для этого мало одного года - надо планировать это на средне- и долгосрочный период. В этом году мы последний раз принимаем бюджет на один год. В дальнейшем принятию бюджета будет предшествовать принятие полноценной 3-летней декларации", - сказал Гончарук.

Премьер-министр Алексей Гончарук unian.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Гончарук рассказал, что проект бюджета на 2020 год будет базироваться на макропрогнозе, утвержденном еще предыдущим правительством.

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