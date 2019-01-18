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/Новости экономики

Пошли на попятную: США решились закончить торговую войну

2.1тЧитать материал на украинском

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары.

По данным The Wall Street Journal, такой шаг призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны.

Идею приписывают министру финансов Стивену Мнучину, о будущем увольнении которого еще в конце прошлого года ходили слухи (якобы Трамп возложил на него вину за декабрьский обвал фондового рынка).

У Мнучина есть противники, главный из которых — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассматривающий любые возможные уступки Китаю как проявление слабости. Президент же выступает за масштабное перемирие, однако хочет, чтобы его заключил не Мнучин, а именно Лайтхайзер. В связи с этим, отмечает издание, исход ситуации выглядит непредсказуемым.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Напомним, что с начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война. В частности, страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США вводили дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. А в ответ КНР наложила аналогичные меры на американские товары на сумму в 110 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Трамп заявлял, что Китай согласен сократить и снять тарифы на американские авто.

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Тема
Торговые войны
Персоны
Дональд ТрампСи Цзиньпин
Место
США
Теги
СШАторговая войнапошлины
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