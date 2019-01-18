Пошли на попятную: США решились закончить торговую войну

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность отмены импортных пошлин на китайские товары.

По данным The Wall Street Journal, такой шаг призван успокоить рынок и показать Пекину заинтересованность Вашингтона в окончательном перемирии в рамках торговой войны.

Идею приписывают министру финансов Стивену Мнучину, о будущем увольнении которого еще в конце прошлого года ходили слухи (якобы Трамп возложил на него вину за декабрьский обвал фондового рынка).

У Мнучина есть противники, главный из которых — торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, рассматривающий любые возможные уступки Китаю как проявление слабости. Президент же выступает за масштабное перемирие, однако хочет, чтобы его заключил не Мнучин, а именно Лайтхайзер. В связи с этим, отмечает издание, исход ситуации выглядит непредсказуемым.

Дональд Трамп

Напомним, что с начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война. В частности, страны повышают торговые пошлины на различные группы товаров. США вводили дополнительные таможенные пошлины на китайские товары на сумму в 250 миллиардов долларов. А в ответ КНР наложила аналогичные меры на американские товары на сумму в 110 млн.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале декабря Трамп заявлял, что Китай согласен сократить и снять тарифы на американские авто.

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