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/Новости экономики

Пошли к России на поклон: в Крыму забили тревогу из-за нехватки денег

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"Власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

"Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу, но суммарно то, что заявляют субъекты – около 200 млрд рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены", – сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает "Интерфакс".

По его словам, выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

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"Дополнительные мероприятия планируются… Мы оценим, в каком объеме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим", – резюмировал Назаров.

Напомним, что в августе 2014 года Кабинет министров России принял федеральную целевую программу по оккупированному Крыму. В нее неоднократно вносились правки, в последний раз – в сентябре текущего года: программа была продлена до 2022 года, расходы выросли на 5%, примерно до 880 млрд рублей (364 млрд гривен).

Пошли к России на поклон: в Крыму забили тревогу из-за нехватки денег

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму стоимость минимального набора продуктовой корзины выросла почти на 8%. При этом эксперты отмечают, что в скором времени стоимость продуктов на полуострове вырастет еще сильнее. Росту цен поспособствуют проседание курса рубля, повышение ставки НДС, а также неурожай отдельных овощных культур и пшеницы.

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Тег
Новости Крыма
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Гаврохин Кузьма
Гаврохин Кузьма
До 2022 года на 82,6 млрд гривен у государственного бюджета. Обычная практика нормального государства. Напомнить вам о СУДЬБОНОСНОМ, как написал обоз, решении о предоставлении 4 млрд долларов (сколько это в гривнах?) у МВФ, большая часть из которых, при этом, пойдет на покрытие взятых долгов?
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