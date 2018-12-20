Пошли к России на поклон: в Крыму забили тревогу из-за нехватки денег

"Власти" оккупированного Крыма обратились к России с просьбой увеличить финансирование по федеральной программе развития регионов до 2022 года примерно на 200 млрд рублей (82,6 млрд гривен).

"Есть ряд объектов, которые будут дополнительно включены в программу. В каком объеме они будут включены, пока, наверное, сказать не могу, но суммарно то, что заявляют субъекты – около 200 млрд рублей дополнительно по ряду объектов, которые будут предложены", – сообщил заместитель министра экономического развития РФ Сергей Назаров, передает "Интерфакс".

По его словам, выделение дополнительных средств будет оценено, исходя из финансовых возможностей, целесообразности и необходимости на данном этапе.

"Дополнительные мероприятия планируются… Мы оценим, в каком объеме они будут приняты, пока не готов сказать. Очевидно, что мы добавим", – резюмировал Назаров.

Напомним, что в августе 2014 года Кабинет министров России принял федеральную целевую программу по оккупированному Крыму. В нее неоднократно вносились правки, в последний раз – в сентябре текущего года: программа была продлена до 2022 года, расходы выросли на 5%, примерно до 880 млрд рублей (364 млрд гривен).

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном Крыму стоимость минимального набора продуктовой корзины выросла почти на 8%. При этом эксперты отмечают, что в скором времени стоимость продуктов на полуострове вырастет еще сильнее. Росту цен поспособствуют проседание курса рубля, повышение ставки НДС, а также неурожай отдельных овощных культур и пшеницы.