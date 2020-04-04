Порошенко рассказал, как защитить людей от безработицы и безденежья в условиях кризиса

Экономический кризис в Украине, катализатором которого стала эпидемия коронавируса, приведет к стремительному росту безработицы. У большинства украинцев нет финансового запаса прочности даже на ближайший месяц. Поэтому власть должна принимать быстрые и системные решения для поддержки рынка труда и малообеспеченных граждан.

Об этом в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Наша противодействие пандемии обязательно должно сочетаться с нашим противодействием экономическому кризису. Потому что у людей через две-три недели закончатся деньги".

Петр Порошенко

Порошенко считает, что власть должна подумать о предоставлении тем, кто нуждается в поддержке, специальных субсидий.

"Малообеспеченные не могут за счет этих субсидий государства купить себе продукты и лекарства. Это не значит, что нужно по тысяче долларов раздавать всем. Нет. Обратить внимание на тех, кто на сегодняшний день нуждается в этой помощи и дать адекватный ответ", – убежден Порошенко.

Еще одна критически важная задача – защита от безработицы.

"Мы предусматриваем четкий пакет мер поддержки самозанятых и сферы услуг. Люди не могут путешествовать, что с гостиницами, ресторанами, с малыми магазинами, с рынками с теми миллионами людей, у которых от этого был источник к существованию. На сегодняшний день они просто рискуют остаться без денег. И сегодня люди ищут сильную позицию того, кто их защитит", – отметил пятый президент.

"Мы должны объединиться и продемонстрировать, что мы – ответственные государственные деятели, которые направляют сейчас все свои усилия для того, чтобы защитить людей", – призвал Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, для обеспечения защиты украинских врачей Фонд Порошенко и корпорация "Рошен" закупили 100 тысяч защитных костюмов, которые уже поступают в Украину.

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