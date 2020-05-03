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3 мая • обновлено в 22:28
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Порошенко призвал компенсировать потери малому и среднему бизнесу

2.7т
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Если государство вводит жесткие ограничения на период карантина, оно обязано компенсировать потери, которые несет малый и средний бизнес.

Пока в Украине, в отличие от других стран мира, власть не предложила антикризисной стратегии для спасения предпринимателей – об этом заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

"Если государство вводит карантин – оно должно компенсировать малому и среднему бизнесу потери от карантина. Так делается во всем мире, кроме Украины", – отметил Петр Порошенко.

Петр Порошенко

Петр Порошенко

eurosolidarity.org

Лидер "Европейской Солидарности" в очередной раз подтвердил, что фракция готова оказать профессиональную поддержку для разработки антикризисной стратегии, которой пока нет.

"Мы готовы предоставить весь интеллектуальный потенциал нашей политической силы для того, чтобы объединить усилия на противодействие коронавируса, на противодействие экономическому кризису. Мы должны объединиться для того, чтобы совместно преодолевать вызовы и угрозы", – убежден Петр Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, по словам Петра Порошенко, почти 700 врачей заболели за то время, когда фракция "Европейская Солидарность" пыталась получить подписные листы от руководства парламента для проведения внеочередного заседания.

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Автор
Катерина Иванова
Тема
Карантин в Украине
Персона
Петр Порошенко
Место
Украина
Тег
бизнесмен
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Комментарии
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Wick John
Wick John
Пусть алкаш и компенсирует украденными за 5 лет деньгами
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1
0
Cachko Elena
Cachko Elena
вот ты и компенсируй из своего кармана, за 20 лет хорошо награбил
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Наблюдатель Генрих
Наблюдатель Генрих
А Рошен почему то работают...........
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