"Поможет Украине": в ЕС озвучили пользу газопровода Путина

Депутат Бундестага и спикер по вопросам внешней политики немецких социал-демократов Нилс Шмид считает, что проект российского газопровода "Северный поток-2" может помочь Украине.
"Мы можем задействовать реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод", – заявил Шмид в интервью "Европейской правде".
По его словам, в ближайшем будущем Россия все же не сможет отказаться от украинской газотранспортной системы. В частности, Москве нужны несколько маршрутов экспорта газа, особенно в контексте поставок газа в Юго-Восточную Европу.
Депутат Бундестага также отметил, что немецкое правительство сделало ошибку, когда достаточно долго утверждало, что этот проект является исключительно коммерческим.
"Как и любой крупный энергетический проект," Северный поток-2" имеет политическое измерение. Это понятно. Именно поэтому нынешнее немецкое правительство работает над решением политических проблем, ищет возможности гарантировать, что украинская газотранспортная система останется задействованной", – резюмировал Шмид.
Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.
"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.
Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.
Как сообщал OBOZREVATEL:
8 февраля Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок в Газовую директиву ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток-2".
13 февраля Совет ЕС и Европарламент предварительно одобрили усиление Газовой директивы Евросоюза на основании значительно доработанного и смягченного проекта поправок, разработанного Германией и Францией. От них напрямую зависит судьба российского газопровода в обход Украины.
21 февраля Совет Европейского Союза одобрил поправки к Газовой директиве, которые затрагивают "Северный поток-2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, усиливающих требования к новому проекту российского газового монополиста "Газпрома".
19 марта Комитет Европарламента по промышленности, исследованиям и энергетике поддержал проект поправок в Газовой директиве ЕС, которая может создать препятствия для российского газопровода в обход Украины "Северный поток-2".
4 апреля Европарламент окончательно одобрил поправки к Газовой директиве.
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