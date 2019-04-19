"Поможет Украине": в ЕС озвучили пользу газопровода Путина

Депутат Бундестага и спикер по вопросам внешней политики немецких социал-демократов Нилс Шмид считает, что проект российского газопровода "Северный поток-2" может помочь Украине.

"Мы можем задействовать реверсные поставки и экспортировать в Украину часть газа, полученного через этот газопровод", – заявил Шмид в интервью "Европейской правде".

По его словам, в ближайшем будущем Россия все же не сможет отказаться от украинской газотранспортной системы. В частности, Москве нужны несколько маршрутов экспорта газа, особенно в контексте поставок газа в Юго-Восточную Европу.

Депутат Бундестага также отметил, что немецкое правительство сделало ошибку, когда достаточно долго утверждало, что этот проект является исключительно коммерческим.

"Как и любой крупный энергетический проект," Северный поток-2" имеет политическое измерение. Это понятно. Именно поэтому нынешнее немецкое правительство работает над решением политических проблем, ищет возможности гарантировать, что украинская газотранспортная система останется задействованной", – резюмировал Шмид.

Газопровод "Северный поток-2" пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Его протяженность составит более 1,2 тыс. км, пропускная способность – 55 млрд куб. м газа в год. Две ветки газопровода должны быть построены до конца 2019 года.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 миллиарда евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они обязались профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 миллионов евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 миллиарда евро.​​

Как сообщал OBOZREVATEL:

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram