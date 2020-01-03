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3 января • обновлено в 18:21
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Получил 5 млн грн от "Квартала": обнародована свежая декларация Зеленского

1.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил около 5 млн грн прибыли от деятельности студии "Квартал 95".

Об этом свидетельствуют данные в его декларации о доходах, которые глава государства внес в пятницу, 3 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский отметил, что 27 декабря 2019 получил два платежа от "Квартала 95": 4 миллиона 880 000 гривен роялти и 104 000 гривен компенсации за пользование торговой маркой.

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Декларация Зеленского

Декларация Зеленского

Скриншот

Примечательно, что по предварительным декларациям Зеленского, в 2017 году он получил всего 5000 гривен роялти от "Квартала 95", а в 2018 – 4000 гривен.

Что такое роялти

Роялти – это платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) платит продавцу лицензии, патента) за пользование активами.

Простыми словами, "роялти" – это вознаграждение, которое получает автор за использование его произведений.

Зеленский получил 5 млн грн от "Квартала"

Зеленский получил 5 млн грн от "Квартала"

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале президентского срока Зеленский согласился получать только основную зарплату как глава государства, однако от роялти отказываться не стал.

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Тег
Квартал 95
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