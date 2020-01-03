Получил 5 млн грн от "Квартала": обнародована свежая декларация Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский в 2019 году получил около 5 млн грн прибыли от деятельности студии "Квартал 95".

Об этом свидетельствуют данные в его декларации о доходах, которые глава государства внес в пятницу, 3 января (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Зеленский отметил, что 27 декабря 2019 получил два платежа от "Квартала 95": 4 миллиона 880 000 гривен роялти и 104 000 гривен компенсации за пользование торговой маркой.

Декларация Зеленского Скриншот

Примечательно, что по предварительным декларациям Зеленского, в 2017 году он получил всего 5000 гривен роялти от "Квартала 95", а в 2018 – 4000 гривен.

Что такое роялти

Роялти – это платежи за пользование, которые "лицензиат" (получатель лицензии, патента) платит продавцу лицензии, патента) за пользование активами.

Простыми словами, "роялти" – это вознаграждение, которое получает автор за использование его произведений.

Зеленский получил 5 млн грн от "Квартала"

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале президентского срока Зеленский согласился получать только основную зарплату как глава государства, однако от роялти отказываться не стал.

Ранее журналисты программы "Схемы" в своем расследовании сообщили о наличии у Зеленского активов, связанных с кинопроизводством на территории страны-агрессора.

Зеленский же в комментарии журналистам заявил, что информация о работе его компаний в России — это неправда. "Я с ними не работаю. Успехов вам", — сказал он.

Позже выяснилось, что Зеленский получает средства из России только в виде роялти (лицензионное вознаграждение за использование авторских прав).

24 января Зеленский заявил, что выходит из состава акционеров кипрской компании Green Family LTD, которая владеет компанией "Грин Филмс", снимающей фильмы на территории России.

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