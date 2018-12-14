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/Новости экономики

Поезда в Россию могут отменить: Омелян внес в Кабмин предложение

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Министерство инфраструктуры внесло в Кабинет министров предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией.

Об этом сообщил глава ведомства Владимир Омелян в комментарии УНН. "Мы внесли соответствующее предложение на рассмотрение Кабинета министров, мы его обосновали с нашей точки зрения. Ждем ответ. Решения пока нет", - сказал он.

Министр также отметил, что ему неизвестно, когда именно может состояться рассмотрение этого вопроса и прекращения железнодорожного сообщения между Украиной и Россией.

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"Я не могу предвидеть следующее. Я несу ответственность за свое ведомство и отчитываюсь о том, что я сделал. Я не глава правительства или единоличный человек, который решает вопросы, связанные с Кабинетом министров - это коллегиальный орган", - сообщил Омелян.

Поезда в Россию могут отменить: Омелян внес в Кабмин предложение

copris.com

Напомним, "Российские железные дороги" (РЖД) с 11 декабря 2017 года полностью перевели пассажирские поезда дальнего следования на новый железнодорожный обход Украины.

Министерство инфраструктуры Украины подготовило ряд предложений по противодействию России, включая прекращение пассажирского железнодорожного сообщения. Также рассматривают возможность запрета автобусных пассажирских перевозок.

Персона
Владимир Омелян
Место
Украина
Теги
поездУкраинаРоссия
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Да отменяйте уже... сколько можно одно и тоже мусолить?? Сегодня отменяет, завтра передумали... дебилы!!
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Вот Крымчанам сейчас попрёт бабло, будут автобусы с Украины до Крыма, а с Крыма самолетом до Москвы.
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Сергеев Антон
Сергеев Антон
Лазарева Ирина, все самолёты из Белорусии в Россию забиты чубатыми. Похоже что всралася
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1
2
Лазарева Ирина
Лазарева Ирина
Poroshenko Petro, усралась та москва.
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