Подвели работодатели и НБУ, а 40% доходов потратят на долги: Минфин отчитался о бюджете

В Украине в 2018 году фактически сорвали выполнение бюджета. От приватизации удалось получить всего 1,4% планируемой суммы, а прибыль Нацбанка, которую перечисляют в бюджет, оказалась всего на уровне 88% плана.

В результате пришлось на 2,4% сократить расходы. В 2019 году, как говорится в отчете Минфина, на обслуживание и выплату государственного долга придется потратить сумму равную 40% доходов всего бюджета страны.

OBOZREVATEL изучил отчет Минфина о выполнении бюджета и собрал главные цифры.

Доходы: подвел НБУ, но выручили госпредприятия

Налоговые поступления в бюджет по итогу 2018-го оказались на 8,1 млрд грн меньше, чем планировалось. Так, всего удалось собрать 716,6 млрд грн. В Министертсве финансов называют главные причины:

аванс по рентным платежам за декабрь 2017-го (4,8 млрд грн) посчитали в план на 2018-й;

производство табачных изделий упало на 10,1%;

отсутствие девальвации гривни (чем дороже доллар, тем выше гривневые поступления);

суммы возмещения НДС оказались выше, чем планировали;

Бюджет Украины на 2019 год Сегодня

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Проблемными также оказались такие статьи доходов как рентные платежи, акцизы, НДС – все они выполнены только частично. Рекордсменом же по срыву планов оказался НБУ. Национальный банк выдает кредиты финансовым учреждениям, получает проценты по ценным бумагам. Заработанные средства регулятор переводит в бюджет. За 2018 год Нацбанк перевел сумму, которая составила всего лишь 88,3% планируемой.

НДФЛ выполнили на 100,7%;

Налог на прибыль предприятий – 118,5%;

Рентные платежи – 97,4%;

Акцизы – 92%;

НДС (сальдо) – 93,9%;

Прибыль НБУ – 88,3%;

Дивиденды госпредприятий – 122,1%;

Финансирование: сорвали приватизацию и медлили с МВФ

Длительная пауза (с сентября 2017-го) в сотрудничестве с МВФ привела к тому, что Украина смогла выйти на внешний рынок и взять там долг только в первой половине 2018-го. Как известно, чтобы получить кредит на внешнем рынке на выгодных условиях, Международный валютный фонд должен дать "зеленый свет" кредиторам.

$2 млрд – получили от размещений внешних облигаций;

500 млн евро – помощь от ЕС;

349 млн евро – кредит от Мирового банка.

Главная проблема – приватизацию сорвали. Бюджет получил всего 0,3 млрд грн (1,4%). В результате пришлось больше брать в долг (129% плана). Это совпало с неблагоприятной ситуацией на внешних рынках заимствования. После повышения ставки Федеральной резервной системы США инвесторы стали меньше вкладывать в развивающееся страны. Поэтому Украине, чтобы привлечь кредитные средства, пришлось размещать свои ценные бумаги на внешних рынках под высокий процент.

Расходы пришлось сократить на 2,4%, а 2019-й начался с выплат долгов

Работодатели заплатили меньше ЕСВ (деньги поступают в Пенсионный фонд), в результате из бюджета пришлось дополнительно выделять 10,8 млрд грн на покрытие "дыры". Дополнительные расходы компенсировали снижением выделенных на обслуживание госдолга средств (урезали на 12,2 млрд грн).

Впервые в 2019 году выплачивать долги начали с первого банковского дня. Всего в текущем году на погашение государственного долга потратят 417,4 млрд грн. При этом общие доходы бюджета на 2019-й – 1 трлн 26 млрд. Это около 40% всех доходов страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Верховная Рада Украины 23 ноября 2018-го приняла во втором чтении и за основу законопроект о государственном бюджете Украины на 2019 год. Инфляция составит 7,5%, а динамика ВВП — около 3%.

Кроме того, парламент проголосовал за изменения в Налоговый кодекс. Согласно которым с 1 июля 2019 года еще на 9% повысят акциз на сигареты, введут плату НДС на почтовые посылки из-за рубежа, если их стоимость выше €100, пересмотрят некоторые ставки и налоги.

7 декабря президент Украины Петр Порошенко подписал закон о государственном бюджете Украины на 2019 год.