Подругу Путина Ле Пен финансировали связанные с Украиной россияне

Лидер "Национального фронта" Франции Марин Ле Пен, готовясь к президентским выборам, получила заем в размере 9,4 миллиона евро от российского банка.

Участие в сделке приняли Александр Бабаков, который является одним из основных представителей интересов России в Украине и владеет 11 из 24 украинских облэнерго, а также Геннадий Тимченко – основной подрядчик проекта "Северный поток 2", сообщает "Голос Америки".

В частности, когда Ле Пен нуждалась в деньгах перед выборами, Бабаков предложил ей взять кредит через "Первый чешско-российский банк", который в то время контролировал Тимченко.

"Национальный фронт" получил деньги от банка в 2014 году под 6%. О сделке стало известно благодаря публикации французского журналиста. В 2016 году банк признали неплатежеспособным среди более сотни других российских банков.

Кредит партии Ле Пен был продан российской компаний со связями с военными – "Авиазапчасть". Среди клиентов этой фирмы фигурируют сирийские военно-воздушные силы.

Передачу кредита от банка оспаривает российское учреждение по страхованию депозитов. Пока идет процесс, французская партия платит за кредит 165 тысяч долларов каждые несколько месяцев на счет российского нотариуса.

Ле Пен не выиграла президентство, однако заем в 9,4 миллиона евро от россиян вызвал критические замечания относительно ее партии и подозрения в отмывании денег .

Марин Ле Пен и Владимир Путин

Как писал OBOZREVATEL, в ноябре, после кровопролитных протестов в Париже, Ле Пен, которая известна своей симпатией к президенту России Владимиру Путину, обвинили в столкновениях на Елисейский полях. О том, что именно призывы Ле Пен повлияли на демонстрантов, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.