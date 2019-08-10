Водительские права в Украине подорожают: названы сроки и условия

С начала 2020 года в Украине могут подорожать услуги сервисных центров МВД.

В частности, стоимость экзамена по вождению на получение водительских прав может вырасти почти в 10 раз. Об этом сообщил в эфире ObozTV кандидат в народные депутаты Украины от партии "Слуга народа", начальник Главного сервисного центра МВД Украины Владислав Криклий.

Криклий подчеркнул, что речь идет о пересмотре ценообразования "до адекватного уровня".

"К примеру, сдача экзамена (по вождению. – Ред.) сейчас – 26 грн. Но авто, которое мы даем, топливо, которым оно заправляется – это не может стоить 26 грн. Ну попробуйте за эти деньги заказать такси и проехать по городу 5 км", – объяснил он.

"Если говорить о сдаче экзамена, то было предложение поднять с 26 грн до 150 или 200 грн, если я не ошибаюсь", – добавил чиновник.

Он объяснил, что сейчас сервисные центры содержатся за счет государственного бюджета. А полная стоимость от административных услуг идет в местный бюджет.

"Т.е. чем больше мы предоставляем услуг – тем больше зарабатывает город. А сам государственный орган ничего с этого не получает", – уточнил Криклий.

Новая модель, по его словам, поможет сервисным центрам стать финансово самодостаточными.

"Авто регистрируют не бабушки. Авто регистрируют не учителя, не врачи. И получается такая несправедливая социальная ситуация: государство содержит сервисные центры, финансирует их, чтобы более обеспеченные люди могли регистрировать авто почти бесплатно или за бесценок", – возмутился он.

Криклий отметил, что ревизия цен уже проводилась, а соответствующий законопроект был зарегистрирован в Верховной Раде, хотя в комитете пока не рассматривался.

"Стоимость, скорее всего, будет расти уже с начала следующего года, – предположил будущий нардеп. – Но еще раз скажу: это не рост стоимости в классическом смысле. Это возможность отказаться и уменьшить необходимость государственного бюджета дотировать сервисный центр".

"Для понимания, Киев у нас каждый год получает более 40 млн гривен в год от административных услуг. 40 млн – это могли бы быть деньги, за которые содержатся сервисные центры", – резюмировал он.

Экзамен по вождению в Украине подорожает auto-dor.com.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле 2019 года Кабинет министров Украины утвердил несколько правил для получения водительских прав и сдачи экзаменов.

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