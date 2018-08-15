Под угрозой весь мир: хакеры приготовили масштабную кражу денег из банкоматов

ФБР разослало американским банкам предупреждение о хакерах, которые планируют вывести миллионы долларов из банкоматов по всему миру.

Как написал на своем сайте эксперт по безопасности в сети Брайан Кребс, киберпреступники в ближайшее время намерены провести глобальную атаку на банкоматы, чтобы вывести неограниченное количество средств.

По сведениям ФБР, мошенники планируют получить доступ к данным эмитента, купить в даркнете номера дебетовых и кредитных карт, а затем изготовить фиктивные карты-клоны.

После взлома банка-эмитента хакеры смогут отключить защиту от мошенничества, что позволит изменить остатки средств на счетах и повысить максимально возможные суммы для вывода из банкоматов.

В ФБР посоветовали банкам проверить все системы на наличие вредоносного ПО или несанкционированного доступа, а также ввести двухфакторную аутентификацию для вывода крупных сумм и проверить возможный рост операций по снятию крупных сумм.

Как сообщал OBOZREVATEL, в июне в Украине активизировалось банковское мошенничество. Больше 60 банков пострадали. Злоумышленники воруют данные карт и снимают деньги доверчивых клиентов. Только в прошлом году 77,6 тыс. украинцев клюнули на "удочку" мошенников.