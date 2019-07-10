Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Новости экономики

"Почему люди за это голосуют?" В сети разоблачили дерзкую схему Королевской и Ко

2.6т Читать материал на украинском

Кандидаты в нардепы Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод в 2015-2016 годах, до введения блокады ОРДЛО, вывезли из Украины в Россию через "Л/ДНР" тысячи тонн лома цветных металлов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что о коррупционных схемах супругов уже писал пару лет назад.

"Королевская идет в списке партии "Оппозиционная платформа "За життя". Солод баллотируется на мажоритарном округе в Славянске при поддержке Нели Штепы. Оба любят в своих выступлениях жалеть несчастных пенсионеров. Сетуют на низкие размеры соцвыплат и обещают бороться за их повышение, а всю вину за низкий уровень жизни стариков перекладывают на действующую власть", - отметил он.

Казанский пояснил, что суть схемы была простой: за вывоз лома цветмета из Украины нужно платить пошлину, но линия разграничения не считалась границей.

Новости
Россия зарабатывает на "ДНР": уголь незаконно продают в страны ЕС, Канаду и Грузию

"Поэтому за вывоз лома из Киева в Красный Луч, который находится под контролем "ЛНР", Королевская и Солод не платили в бюджет ничего. Дальше в Красном Луче они переплавляли лом в слитки на своем мини-заводе "Солур". А оттуда вывозили металл в Россию через неподконтрольный Украине участок границы. Тоже, разумеется, ничего не уплачивая в бюджет - ведь на границе нет украинской таможни. Оформлялись все эти поставки через офшор, оформленный на официальную помощницу Королевской - Ольгу Элькину", - поясняет журналист.

Казанский подчеркнул, что эта схема работала бы и сегодня, если бы не блокада, которая остановила перемещения грузов через линию разграничения.

"Но украсть Королевская и Солод и так успели много. Вот так - на словах забота о бедных, жалобы на высокие тарифы, обещания повысить пенсии. На деле - контрабанда в особо крупных размерах. Преступные махинации, из-за которых недополучают деньги школы, больницы, поликлиники, не хватает денег на пособия и соцвыплаты. Почему люди продолжают за ЭТО голосовать? Не объяснимо", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командир батальона "Айдар", внефракционный народный депутат Украины Сергей Мельничук заявил, что контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Персоны
Денис Казанский Наталья Королевская
Место
Украина
Теги
ДНР граница бюджет Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
7
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / мнения

ads pixel