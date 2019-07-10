"Почему люди за это голосуют?" В сети разоблачили дерзкую схему Королевской и Ко

Кандидаты в нардепы Наталья Королевская и ее супруг Юрий Солод в 2015-2016 годах, до введения блокады ОРДЛО, вывезли из Украины в Россию через "Л/ДНР" тысячи тонн лома цветных металлов.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил журналист и блогер Денис Казанский. Он отметил, что о коррупционных схемах супругов уже писал пару лет назад.

"Королевская идет в списке партии "Оппозиционная платформа "За життя". Солод баллотируется на мажоритарном округе в Славянске при поддержке Нели Штепы. Оба любят в своих выступлениях жалеть несчастных пенсионеров. Сетуют на низкие размеры соцвыплат и обещают бороться за их повышение, а всю вину за низкий уровень жизни стариков перекладывают на действующую власть", - отметил он.

Казанский пояснил, что суть схемы была простой: за вывоз лома цветмета из Украины нужно платить пошлину, но линия разграничения не считалась границей.

"Поэтому за вывоз лома из Киева в Красный Луч, который находится под контролем "ЛНР", Королевская и Солод не платили в бюджет ничего. Дальше в Красном Луче они переплавляли лом в слитки на своем мини-заводе "Солур". А оттуда вывозили металл в Россию через неподконтрольный Украине участок границы. Тоже, разумеется, ничего не уплачивая в бюджет - ведь на границе нет украинской таможни. Оформлялись все эти поставки через офшор, оформленный на официальную помощницу Королевской - Ольгу Элькину", - поясняет журналист.

Казанский подчеркнул, что эта схема работала бы и сегодня, если бы не блокада, которая остановила перемещения грузов через линию разграничения.

"Но украсть Королевская и Солод и так успели много. Вот так - на словах забота о бедных, жалобы на высокие тарифы, обещания повысить пенсии. На деле - контрабанда в особо крупных размерах. Преступные махинации, из-за которых недополучают деньги школы, больницы, поликлиники, не хватает денег на пособия и соцвыплаты. Почему люди продолжают за ЭТО голосовать? Не объяснимо", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывший командир батальона "Айдар", внефракционный народный депутат Украины Сергей Мельничук заявил, что контрабанда в "серой зоне" на Донбассе достигает огромных масштабов: с территории "ДНР" в Украину провозят металл, уголь, зерно и другие товары. "Долю" от этого получают Министерство обороны, Генеральный штаб и МВД.

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