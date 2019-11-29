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30 ноября • обновлено в 11:04
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"Платим территориями!" В "ЕС" сделали важное заявление по российскому газу

12.6т
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В партии "Европейская солидарность" предостерегли от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией относительно покупки российского газа.

Об этом заявила депутат фракции "ЕС", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге. По ее словам, за газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену – своей территорией и жизнями тысяч погибших граждан.

"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, ибо этот товар стоит очень дорого, но ты его не можешь вернуть на полку", – подчеркнула председатель комитета.

В "ЕС" предостерегли от переговоров с Россией по газу

В "ЕС" предостерегли от переговоров с Россией по газу

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Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинско-российских отношений свидетельствует – каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком дорогую цену.

"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших" , – сказала депутат.

"Это то, что сегодня должно стоять на пути к любым инициативам по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину", – подчеркнула она.

Председатель комитета добавила: "Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, чтобы мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема".

Также парламентарий добавила, что "ЕС" будет инициировать постановление Верховной Рады.

"Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от восстановления этих прямых поставок по мифическим скидкам от РФ", – рассказала председатель комитета.

Депутат подчеркнула, что украинские чиновники должны представить свою четкую и правдивую позицию в этом вопросе.

"У нас есть трехсторонний формат, который мы согласовали с Европейским Союзом – ЕС, Украина и РФ, – в котором уже почти год ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта с РФ. И в этих переговорах Украина и ЕС выступают единым фронтом. Путин точно понимает, что в этом треугольнике невозможно нас заставить подписать контракт, который не соответствовал бы европейским правилам ", – заявила Климпуш-Цинцадзе.

Она также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м и это позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребности в газе.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Поставки газа в Украину
Персона
Иванна Климпуш-Цинцадзе
Место
Украина
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Кто же партию Кровавого Свина ЕС-то назвал?Смех, епта...
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0
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Клим Чугункин
Клим Чугункин
Территориями Украина расплачивается не за российский газ, а за американские печенюшки.
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Что они всё выёживаются? Хозяин на них уже забил, как на отработанный материал, а кучка этих нехороших человеков продолжает по привычке нести пургу.
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