"Платим территориями!" В "ЕС" сделали важное заявление по российскому газу

В партии "Европейская солидарность" предостерегли от проведения прямых двусторонних переговоров Украины с Россией относительно покупки российского газа.
Об этом заявила депутат фракции "ЕС", председатель комитета по вопросам интеграции Украины в Евросоюз Иванна Климпуш-Цинцадзе на брифинге. По ее словам, за газовые скидки Украина каждый раз платит самую дорогую цену – своей территорией и жизнями тысяч погибших граждан.
"За время после восстановления Украиной независимости каждый школьник должен понять, насколько опасны любые скидки на газ от РФ. Это как ситуация в плохом супермаркете, где ты, подходя к кассе, уже понимаешь, что это была никакая не скидка, ибо этот товар стоит очень дорого, но ты его не можешь вернуть на полку", – подчеркнула председатель комитета.
В "ЕС" предостерегли от переговоров с Россией по газу
Климпуш-Цинцадзе заявила, что история украинско-российских отношений свидетельствует – каждый раз, договариваясь с Россией о дешевом газе, Украина платила за это слишком дорогую цену.
"Дороговизна этого газа нами уже должна быть четко осознана. Дороговизна тех скидок, которые мы имели в 1997 году и затем в 2010-м году, вылилась в потери украинских территорий – украинского Крыма, потерю и оккупацию украинского Донбасса, в тысячи погибших" , – сказала депутат.
"Это то, что сегодня должно стоять на пути к любым инициативам по восстановлению прямых поставок российского газа в Украину", – подчеркнула она.
Председатель комитета добавила: "Даже если нам Российская Федерация будет бесплатно поставлять газ, цена, которая заплачена за то, чтобы мы были под атакой этого русского оружия в виде газа, уже просто неприемлема".
Также парламентарий добавила, что "ЕС" будет инициировать постановление Верховной Рады.
"Мы надеемся, что парламентарии нас поддержат, и мы сможем предостеречь исполнительную власть Украины от восстановления этих прямых поставок по мифическим скидкам от РФ", – рассказала председатель комитета.
Депутат подчеркнула, что украинские чиновники должны представить свою четкую и правдивую позицию в этом вопросе.
"У нас есть трехсторонний формат, который мы согласовали с Европейским Союзом – ЕС, Украина и РФ, – в котором уже почти год ведутся переговоры о заключении долгосрочного контракта с РФ. И в этих переговорах Украина и ЕС выступают единым фронтом. Путин точно понимает, что в этом треугольнике невозможно нас заставить подписать контракт, который не соответствовал бы европейским правилам ", – заявила Климпуш-Цинцадзе.
Она также подчеркнула, что российский газ не нужен Украине, чтобы пройти отопительный сезон. Она напомнила, что в украинские хранилища газа закачано уже более 21,5 млрд куб. м и это позволяет не просто пройти отопительный сезон, но и гораздо дольше обеспечивать потребности в газе.
Как сообщал OBOZREVATEL :
28 февраля 2018 Стокгольмский арбитражный трибунал вынес решение в пользу НАК "Нафтогаз Украины" по большинству важных вопросов в споре с "Газпромом".
России присудили выплатить штраф 4,63 млрд долларов за недозагрузку украинской трубы. С учетом ранее принятого решения по контракту на поставку "Газпром" должен доплатить украинской стороне 2,56 млрд долларов. "Газпром" обжаловал это решение в шведском суде.
2 марта в "Газпроме" заявили о намерении разорвать действующие контракты с "Нафтогазом". В российской компании аргументировали, что Стокгольмский арбитраж якобы руководствовался двойными стандартами, а решение суда нарушает интересы сторон. При этом в НАК отметили, что расторжение контракта "Газпромом" в одностороннем порядке юридически невозможно.
30 мая "Нафтогаз" начал процесс взыскания с российского газового монополиста долга. При этом швейцарские власти уже приняли меры в отношении активов "Газпрома" на территории страны.
Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что Украина хотела бы решить вопрос транзита газа с Россией, контракт на который заканчивается уже в сентябре 2019 года.
Предыдущий раунд переговоров по транзиту газа произошел в Брюсселе 19 сентября.
2 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия подпишет контракт на транзит газа с Украиной, если она до конца 2019 имплементирует европейское энергетическое законодательство.
28 ноября в Австрии представители Украины и России провели переговоры по "сотрудничеству в газовой сфере". Они стали первыми двусторонними переговорами с 2014 года.
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