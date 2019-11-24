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24 ноября • обновлено в 16:02
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Не прожить, а выжить: "слуга народа" рассказала украинцам о прожиточном минимуме

2.8т
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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Роксолана Пидласа заявила, что прожиточный минимум в Украине должен составлять не менее 3500 грн (сейчас 1936 грн для трудоспособных граждан).

"Думаю, что 3500 – это уже более реальные цифры. Но это тоже не та сумма, на которую человек может поддерживать достойный уровень жизни. Это абсолютный минимум, без которого человек просто не сможет", – рассказала Пидласа в эфире ObozTV.

Она также объяснила, почему депутаты не повысили этот показатель (согласно принятому Радой госбюджету-2020, прожиточный минимум поднимется всего лишь до 2189 грн – и то лишь в конце следующего года).

Политик признала, что 1936 грн – "очень маленькая сумма", на которую невозможно прожить.

Однако, напомнила она, это "номинальная" цифра, которую Министерство социальной политики использует для расчета социальных выплат.

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Пидласа пояснила, что сейчас депутаты не могут повысить прожиточный минимум до адекватной суммы как раз из-за подвязанных к нему соцвыплат.

"К прожиточному минимум привязано огромное количество социальных выплат. А в бюджете ограниченное количество средств на социальные выплаты. К сожалению, оно не может быть больше, чем сейчас. Мы можем перенаправить их с обороны, образования, медицины, но я не считаю это оптимальным решением. До того, пока мы не пересмотрим формулу расчета социальных выплат, формальный прожиточный минимум нельзя поднимать", – отметила нардеп.

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Автор
Наталья Глазова
Темы
Прямая трансляция Эфиры Oboz TV Новости ObozTV Госбюджет-2020 Социальные выплаты
Персона
Роксолана Пидласа
Место
Украина
Теги
бюджет Верховная Рада Украины Партия Слуга народа
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