Первый миллиард: в НБУ похвастались результатом судов против Коломойского

За последние два месяца судебной тяжбы против бывшего владельца ПриватБанка Игоря Коломойского было принято 19 решений в пользу Национального банка. Таким образом общая сумма требований составила 947 млн грн.

Как написал в своей колонке для "Экономической правды" начальник управления претензионно-исковой работы юридического департамента НБУ Виктор Григорчук, в 2018 году одним из важных направлений работы НБУ стал процесс взыскания задолженности по кредитам рефинансирования Коломойского.

"Почти четыре месяца назад Национальный банк подал 148 исков против бизнесмена и связанных с ним 32 компаний на общую сумму около 10 млрд грн", - отметил он.

По словам чиновника, цель - заставить ответчиков выполнить взятые на себя обязательства. Он напомнил, что задолго до вхождения государства в капитал ПриватБанка НБУ предоставлял финучреждению кредиты рефинансирования. Коломойский, который на тот момент был совладельцем банка, предоставил центральному банку персональную гарантию, что эти кредиты будут погашены.

Кроме личного поручительства, Национальный банк по соответствующим договорам получил обеспечения от подконтрольных Коломойскому компаний. В обеспечение обязательств в НБУ передавались уже всем известные объекты: "Буковель", "Биола", самолеты МАУ, Агротерминал, недвижимость по всей стране и другое движимое и недвижимое имущество.

Игорь Коломойский УНИАН

"Поскольку на май 2018 в ПриватБанке сформировалась просроченная задолженность перед НБУ на сумму около 10 млрд грн, Национальный банк получил законное право требовать погашения этого долга за счет, в том числе, имущества поручителей", - подчеркнул начальник управления Нацбанка.

Он отметил, что суды удовлетворили, в частности, иски НБУ к компаниям "Финилон" (9 исков), "Эверест Истейт" (4 иска), "Эдельвейс-2000" (3 иска), "Скорзонера" ​​(2 иска), "Кобос "(1 иск). Названия самих компаний почти неизвестны широкой публике, однако интерес должен вызвать перечень имущества, которое они оказали Национальному банку в обеспечение по обязательствам ПриватБанка. Так, компания "Скорзонера" ​​передала НБУ в ипотеку земельные участки курорта "Буковель", тогда как другие вышеупомянутые компании предоставили в обеспечение недвижимость в Киеве и Крыму.

Некоторые из принятых 19 судебных решений уже вступили в законную силу. Это открыло для Национального банка возможность начать процедуру обращения взыскания залогового имущества путем его продажи на публичных торгах.

Как сообщал OBOZREVATEL, международное детективное агентство Kroll выявило, что ПриватБанк был объектом масштабных мошеннических действий, что привело к нанесению финучреждению убытков по меньшей мере на 5,5 миллиардов долларов.

Также Высокий суд Лондона издал приказ об аресте активов бывших акционеров ПриватБанка Коломойского и Геннадия Боголюбова во всем мире. Соответствующее решение было принято на основании предоставленных доказательств касательно выведения из украинского банка 2 миллиардов долларов.

8 октября стало известно, что ПриваБанк намерен продать инвесторам долю в ряде крупных украинских компаний, находящихся на его балансе. Речь идет о горнолыжном курорте "Буковель", отеле Radisson Blu Resort Буковель, футбольном стадионе и тренировочной базе в Днепре.