ДЛЯ ТИХ, ХТО "В ТАНКУ"‼️‼️

Розкладаю по поличках!

Всі ці історії нинішніх "Слуг народу" про те, що "уряд не перерахував пенсії, бо в законі не встановлений чіткий термін проведення перерахунку" - ЦИНІЧНА БРЕХНЯ І МАНІПУЛЯЦІЯ!

Стаття 42 закону "Про загальнообов‘язкове державне пенсійне страхування":

"Для забезпечення індексації пенсії ЩОРОКУ проводиться перерахунок раніше призначених пенсій шляхом збільшення показника середньої заробітної плати (доходу) в Україні, з якої сплачено страхові внески, та який враховується для обчислення пенсії."

УВАГА‼️‼️ не "щопівтора року", не "щодвароки", а саме: ЩОРОКУ!! Якщо у ЗЕ-влади є проблеми з математикою, то рік - це 12 місяців, а не 18!

Остання індексація пенсій по статті 42 закону була здійснена минулим Урядом 1 березня 2019 року!

Саме тому черговий перерахунок пенсій мав відбутися в термін ДО 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ!

Питань до уряду в мене НЕМАЄ ЖОДНИХ!

Питання до Володимира Зеленського і Слуг народу:

чи розумієте ви, що шляхом "перенесення" індексації на вересень ВИ ТУПО ОБКРАДАЄТЕ 12 МЛН. УКРАЇНЦІВ??

чи ви розумієте, що за півроку ми зробимо з вашими рейтингами?

чи розумієте, що розрахунок на те що перед місцевими ви кинете подачку пенсіонерам у 200 гривен не спрацює і буде сприйнято пенсіонерами ОДНОЗНАЧНО НЕГАТИВНО.

ОБІЦЯЮ ОСОБИСТО "СПРИЯТИ" ПРОЦЕСАМ З ПУНКТІВ 2 І 3!

Буде весело, гарантую!!

Тож краще припиняйте цю тотальну брехню!! ЗДІЙСНІТЬ ПЕРЕРАХУНОК З 1 БЕРЕЗНЯ 2020 РОКУ! НЕГАЙНО І НЕВІДКЛАДНО!!

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!