Переплата в 300 миллионов: нардепы придумали новую уловку в табачной отрасли

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики проголосовал за поправку в законопроект, которая полностью перераспределяет финансовые потоки в табачной отрасли.

Сообщает Gazeta.ua. Поправка была предложена в законопроект №1049 о едином счете для уплаты налогов и сборов, который совершенно не касается табачной отрасли. Подобные действия явно противоречат статье 116 Регламента Верховной Рады.

Члены комитета поддержали поправку и она уже присутствует в тексте сравнительной таблицы в пакете документов к данному законопроекту. Согласно ей, компании-производители должны будут продавать сигареты оптовым компаниям по цене не выше 80% от максимальной розничной цены (МРЦ). В свою очередь, "оптовики" смогут продавать сигареты розничным компаниям по цене не выше 87% от МРЦ.

Табачная промышленность topsmoke.ru

"Мы наблюдаем довольно жесткую попытку народных депутатов перераспределить финансовые потоки на рынке в пользу одного-двух крупных игроков оптово-розничного рынка. Кстати, компания одного из заместителей главы данного комитета работает на данном рынке", – объяснил ситуацию профессор Киевского национального университета Валерий Воротин.

По прогнозам эксперта, данная поправка может вовлечь Украину в новый масштабный инвестиционный скандал.

"Среди производителей табачной продукции – международные компании с британскими, американскими, швейцарскими, японскими корнями. Сейчас им по сути говорят, что им нужно работать в убыток. Дело в том, что на данный момент акцизы, НДС и другие налоги составляют около 65% от цены сигарет. Если сюда еще добавить себестоимость продукции, стоимость производства, зарплаты и т.п. – в 80% от МРЦ вложиться не возможно", – уверен Воротин.

Эксперт не исключает, что данная правка также приведет к падению легального производства и, соответственно, налоговых поступлений, ведь 4 из 10 ТОП-налогоплательщиков Украины – это международные табачные компании. По его прогнозам данное вмешательство депутатов в ценообразование на рынке уже в ближайшие дни может привести к повышению цен на сигареты на 7-10 гривен за пачку. Общий объем переплаты может составить до 300 миллионов в год.

При этом данные деньги пойдут не в госбюджет, а в карман ряда структур.

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