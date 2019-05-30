Пентагон внес Россию в "черный список": что теперь будет

Пентагон включил Россию в список стран, услугами которых запрещено пользоваться с 31 декабря 2022 года при проведении космических пусков.

Соответствующее уведомление было размещено в четверг, 30 мая, занимающимся вопросами закупок управлением Министерства обороны США на сайте сборника официальных документов американского правительства — Федерального реестра, передает ТАСС.

В нем говорится, что Россия вносится в перечень государств, в который также входят Китай, КНДР, Иран, Судан и Сирия, услугами которых с 31 декабря 2022 года будет запрещено пользоваться при проведении запусков коммерческих спутников.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с недавних пор мощные мировые державы начали расценивать далекий и необъятный космос как новый полигон для военных баталий. Страны создают новое технологическое оружие, которое сможет атаковать спутники на орбите, что повлечет за собой катастрофические последствия для человечества.

Безопасность космоса — под угрозой, человечество может предстать перед новой эрой ведения войн и гонки вооружений, которую уже начали США, Россия и Китай.

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