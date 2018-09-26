Пенсия в Украине по-новому: повышать будут в два этапа

В Украине в следующем году минимальную пенсию повысят дважды. До июля она будет составлять 1497 грн, до декабря – 1564 грн, а после декабря – 1638 грн.

Об этом говорится в материале OBOZREVATEL. Уже сейчас фактический размер минимальной пенсии (сумма, на которую может прожить пенсионер в Украине) – 2710 грн. Учитывая достаточно низкий размер зарплат, высокий уровень теневой занятости (работодатели платят в конвертах и не платят налоги), значительно повысить пенсию правительство не может. В следующем году дефицит Пенсионного фонда предусмотрен на уровне 166 млрд грн.

В следующем году, согласно проекту бюджета, рост доходов населения на 2% опередит инфляцию. Фактически это означает, что самые бедные украинцы могут стать немного богаче. Правда, первая индексация пенсий и соцпомощи ожидается только в июле – до этого полгода придется жить со старыми выплатами, а второе повышение, которое с опережением компенсирует рост цен, ожидается только в декабре 2019-го.

Стоит отметить, что проект главного финансового документа должна принять Верховная Рада. После обсуждений и возможных правок бюджет вынесут на голосование.

Напомним, ранее OBOZREVATEL писал, что, согласно проекту бюджета, каждый украинец своими налогами отдаст на финансирование дефицита Пенсионного фонда почти 4 тыс. грн.