Пенсионный возраст женщин пересмотрят: что задумали депутаты

Верховная Рада рассмотрит проект закона №1086 (в новом созыве №0972), который предусматривает пересмотр пенсионного возраста женщин.

Автор законопроекта "О внесении изменений в закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" (относительно усовершенствования пенсионного обеспечения)" является народный депутат 8 созыва из фракции "Радикальная партия" Юрий Шухевич, свидетельствует сайт парламента.

Данный проект закона предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа и при условии увольнения с работы.

Последний этап прохождения документа готовится на рассмотрение с вето президента.

В начале сентября в документ внесли предложения главы государства, после чего его направили на рассмотрение в комитет.

Проект закона предлагает разрешить до 2022 года женщинам выходить на пенсию в 55 лет при наличии 30-летнего стажа

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 января значительно повысили пенсии около 500 тыс. военных пенсионеров. Кроме того, еще примерно 2 млн украинцев получат прибавку в связи с ростом минималки.

В 2019 году выплаты повысят примерно на 25% от полученной прибавки. Помимо этого, в Украине пересчитают пенсии украинцам с большим стажем. Они по закону имеют право на выплату в размере не менее 40% от минимальной зарплаты. В 2018 году это 1489 гривен, а с 1 января 2019-го – 1669 гривен. То есть почти на 180 гривен больше.

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