Пенсий как в Европе ожидать не стоит, – Зеленский

Украинцам не стоит ожидать на социальное обеспечение европейского уровня, но некоторое повышение запланировано на следующий год.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский, передает "РБК-Украина". Таким образом он отреагировал на заложенные в госбюджете-2021 параметры социальных выплат.

"Социалка. Поставлена задача повышения зарплат ученым и учителям, медикам и, насколько это можно, пенсионерам", – сказал он.

Как напомнил президент, со следующего года запланированы доплаты пенсионерам старше 75 лет.

"Стоит ожидать, что она (пенсия. - Ред.) сразу будет европейского уровня? Я думаю, что ожидать этого не стоит. Но следующего бюджетного года она будет увеличена и все равно, в любом случае, за несколько лет мы выйдем на нормальный человеческий уровень социалки", – сказал президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине пенсии с 2021 года будут ежегодно индексировать 1 марта, а отдельные категории граждан получат компенсационные выплаты.