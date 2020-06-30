Пенсии украинцам пересчитают с 1 июля: кто и сколько получит

В Украине с 1 июля 2020 года пересчитают пенсии в связи с увеличением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с 1638 грн до 1712 грн.

Об этом сообщает пресс служба ПФУ. Отмечается, что для неработающих пенсионеров возрастет размер минимальной пенсии по возрасту, пересмотрят доплаты за сверхнормативный стаж.

"Независимо от того, работает лицо или нет, увеличатся размеры установленных к пенсиям прибавок, повышений, пенсий за особые заслуги перед Украиной, других доплат, которые базируются на величине прожиточного минимума. Размер повышения пенсии по результатам перерасчета зависит от того, какие составляющие входят к пенсионной выплате, которая пересчитывается от прожиточного минимума", – пояснили в Фонде.

Пересчет будет произведен автоматически. Выплата обновленных пенсий начнется с 4 июля.

Пенсии пересчитают с 1 июля (Пенсионный фонд Украины)

Пенсии пересчитают с 1 июля (Пенсионный фонд Украины)

Как сообщал OBOZREVATEL, 26 июня Пенсионный фонд Украины разработал и внедрил новую сервисную услугу – автоматическое назначение пенсии.

Для этого необходимо: