Парламент должен немедленно спасти экономику - Порошенко

Ситуация со стремительным распространением коронавируса и экономическим кризисом, который начался еще до эпидемии из-за тотальной некомпетентности власти, сейчас требует решительных и системных шагов.

Об этом после согласительного совета заявил пятый президент Украины, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко.

Отмечается, что фракция "Европейская Солидарность" готова принять участие во внеочередном заседании парламента и принять решения, которые будут направлены на защиту врачей, малообеспеченных украинцев, и противодействие кризисным явлениям в экономике государства.

Петр Порошенко

"Сейчас мы нуждаемся в решительных и системных шагах, которые мы должны сделать уже сейчас. Первая позиция – это защитить людей от вызовов, которые несет и коронавирус, и бедность. И мы разработали законопроект, я подписал его как соавтор, где предполагается и защита субъектов ведения хозяйства, и активная позиция по защите малообеспеченных и активная позиция по противодействию последствиям в экономике. Я надеюсь, что завтра во время внеочередного заседания этот законопроект будет принят", – отметил Порошенко.

"Мы внимательно рассмотрели законопроекты, которые предусматривают дополнительные полномочия на счет медиков. Мы предполагаем серьезные шаги, которые были сделаны по нашим требованием по защите врачей и защиты физической, чтобы были обеспечены костюмами масками, и защиты финансовой. Потому что это не менее важная функция, чем та, которую выполняют наши воины на фронте", – подчеркнул Порошенко.

Порошенко отметил, что заседание согласительного совета с представителями правительства в очередной раз доказало вопиющую некомпетентность власти.

"Заседание было бурным и длительным. Мы услышали много нового. И то, к чему привела дилетантская некомпетентность действий власти при подготовке страны к пандемии, к вызовам и угрозам в экономике, которые сейчас имеет Украина, обычно требует решительных и неординарных решений", – отметил политик.

"Мы сегодня с удивлением услышали – то ли подали, то ли не подали министры финансов, здравоохранения в отставку. Затем они это опровергли, а нам уже представили кандидатуры на новых министров. Это означает, что действия приобретают хаотический характер", – предостерегает Порошенко.

Как сообщал OBOZREVATEL, в воскресенье вечером, 29 марта, нардеп Ирина Геращенко сообщила об отставке глав Минздрава Ильи Емца и Министерства финансов Игоря Уманского. В то же время официально эту информацию у Емца опровергли.

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